Creștere vârstă pensionare militari și polițiști 2026. Anunț Bolojan despre stagiul minim: „Nu mai poate fi de 15-20 de ani”

Premierul Bolojan lovește din nou: Vârsta de pensionare crește pentru militari și polițiști!

Premierul Ilie Bolojan a șocat vineri, într-o intervenție la Europa FM, anunțând reforme radicale în sistemul de pensii. Declarațiile vin pe fondul unei crize demografice acute în România, unde generațiile tinere sunt mult mai mici, iar presiunea pe bugetul de stat devine insuportabilă. „Nu mai poate fi de 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare", a afirmat acesta despre stagiul minim de cotizare, subliniind nevoia de schimbări urgente pentru a salva sustenabilitatea pensiilor, inclusiv cele militare.

Criza fondului de pensii: Statul pompează bani anual peste contribuții

Sistemul public de pensii din România se clatină serios, dependent de injecții constante din bugetul național. Bolojan a explicat clar situația: „Trebuie să discutăm foarte deschis. Fondul de pensii, dacă nu e asigurat de la bugetul de stat, nu poate asigura pensiile în plată. Asta e o chestiune cât se poate de clară. În fiecare an statul român trebuie să alimenteze peste contribuții”.

Această dependență vine după ani de promisiuni electorale nerespectate și o demografie în scădere liberă. România se confruntă cu o rată a natalității record scăzută – sub 1,3 copii la femeie –, ceea ce înseamnă mai puțini contributori activi pentru un număr tot mai mare de pensionari. Experții estimează că, fără reforme, deficitul fondului de pensii ar putea depăși 20 de miliarde de lei anual până în 2030.

Presiune demografică: De la 500.000 la 250.000 de tineri pe piața muncii

Bolojan a atras atenția asupra "bombei" generaționale: „Generația mea suntem 450.000-500.000, când ieșim la pensie, cei care nu suntem în sectorul militar pentru că colegii mei sunt toți la pensie la 56 de ani, da peste 7-8 ani când vom ieși la pensie, generațiile care vor intra pe piața muncii vor fi de 250.000 de oameni”. Vârsta medie de pensionare în România, sub 60 de ani, agravează problema, cu categorii întregi ieșind la pensie prematur.

În contextul ăsta, premierul insistă pe soluții dure: „Dacă vrem un sistem cât de cât suportabil trebuie să avem mai mulți oameni care lucrează și care lucrează mai mult. Vârsta medie de pensionare din Românai e sub 60 de ani. Avem categorii care se pensionează la 47-50 de ani. Pentru aceste categorii care au posibilitatea de pensionare mult prea devreme nu mai e sustenabil. Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă posibilitate”.

Propunere concretă săptămâna viitoare: De la 48 la cine știe ce ani?

Șeful Guvernului promite acțiune rapidă: „Vom încerca săptămâna viitoare să venim cu o propunere. Azi vârsta de pensionare e 48 de ani și cred că vârsta medie e puțin peste 50 de ani. Trebuie crescut. Nu poți să dai o cifră exactă, că una e să fii parașutist sau scafandru și alte e să fii la popotă. Sunt situații diferite”. Aceste ajustări vor ținti diferențele între roluri riscante și administrative, evitând revolte sindicale.

Stagiul minim de cotizare: De la 15-20 ani la un prag mult mai dur

Pe lângă vârstă, Bolojan cere majorări la contribuții: „Creșterea vârstei de pensionare și creșterea stagiului minim care nu mai poate fi 15-20 de ani, trebuie să fie mult mai mare. E un element obligatoriu, dar sistemul de pensii, procente, poate să rămână la fel, aici avem o situație stabilă”. Scopul? Echilibru între vechii pensionari și noii intrați.

Dezechilibre în pensiile militare: Colonelii, sub plată față de caporali

Un alt punct fierbinte: inversiunile din pensiile militare. „Am ajuns ca un colonel care a ieșit acum 7 ani la pensie să aibă o pensie mai mică decât un caporal sau maistru militar care iese acum. Asta nu poate fi corectat de pe o zi pe alta”. Corecțiile vor veni treptat, din economii: „Dacă se stabilește creșterea vârstei de pensionare, din economiile care se fac ar trebui să se ia o sumă de bani (…) din care treptat treptat să se vină cu ajustări”.

Bolojan încheie cu o notă personală, conștient de riscuri: „Nu mi se pare corect să fac promisiuni pe care nu le onorez că am prieteni și colegi militari și trebuie să mă văd cu ei pe stradă mâine când nu mai sunt premier și nu fac astfel de lucruri”. Reforma vine într-un moment tensionat, cu sindicatele militare deja în alertă și alegeri pe orizont, promițând dezbateri aprinse în săptămânile viitoare.