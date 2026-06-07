Avertizare meteo pentru Moldova și Muntenia: Se anunță vijelii, descărcări electrice și grindină

Duminică, între orele orele 12:00 și 21:00 e vor înregistra averse torențiale, cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp.

Instabilitatea se va manifesta și prin descărcări electrice, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni și intensificări ale vântului de până la 70 km/h.

Luni, în același interval orar, fenomene similare de instabilitate atmosferică vor afecta local Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.

(sursa: Mediafax)