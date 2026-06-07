x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Vremea Avertizare meteo pentru Moldova și Muntenia: Se anunță vijelii, descărcări electrice și grindină

Avertizare meteo pentru Moldova și Muntenia: Se anunță vijelii, descărcări electrice și grindină

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   16:20
Urmăreşte Jurnalul pe Discover Adaugă Jurnalul ca sursă preferată
Avertizare meteo pentru Moldova și Muntenia: Se anunță vijelii, descărcări electrice și grindină
Hepta/ Jumătate de țară intră sub Cod galben de ploi torențiale

Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică două atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și averse însemnate cantitativ, valabile pentru după-amiezile de duminică și luni, urmând să fie afectate zone precum Dobrogea, Muntenia și Moldova.

Duminică, între orele orele 12:00 și 21:00 e vor înregistra averse torențiale, cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp.

Instabilitatea se va manifesta și prin descărcări electrice, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni și intensificări ale vântului de până la 70 km/h.

Luni, în același interval orar, fenomene similare de instabilitate atmosferică vor afecta local Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali.

(sursa: Mediafax)

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: anm COD GALBEN instabilitate descarcari electrice
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri