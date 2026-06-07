Se împart portofoliile în Cabinetul Tomac! Lista scurtă a miniștrilor și reacția savuroasă a lui Adrian Năstase

Deși discuțiile din culise nu s-au încheiat, structura ministerelor mari e aproape finalizată. Iată cine sunt principalii favoriți pentru un loc în noul Guvern, potrivit surselor politice

Ministerul Apărării: Portofoliul ar putea fi preluat de Mihnea Motoc, diplomat cu o vastă experiență externă și fost ministru în cabinete anterioare.

Ministerul Justiției: Este vehiculat numele lui Cosmin Soare Filatov, consilier al primarului general Nicușor Dan pe probleme constituționale.

Ministerul Afacerilor Externe: Favorit este Luca Niculescu, în prezent secretar de stat în MAE și Coordonator Național pentru procesul de aderare a României la OCDE.

Ministerul Culturii: Portofoliul i-ar putea reveni lui Adrian Papahagi.

Ministerul Energiei: Este luată în calcul Corina Popescu, fost director executiv la Electrica și Transelectrica, cu un profil pur tehnic.

Rectorul ASE, propus la Agricultură cu susținere extinsă. O mutare interesantă se profilează la Ministerul Agriculturii, unde favorit este Nicolae Istudor, rectorul Academiei de Studii Economice (ASE) din București.

Ministerul Muncii: Pentru acest portofoliu este vehiculat numele Laviniei Niculescu, aflată în prezent în structura de conducere a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (ANFP).

Ministerul Educației Naționale: În discuții intense pentru a prelua portofoliul Educației și Cercetării se află Sorin Costreie, actual consilier prezidențial pe probleme de educație și cercetare, un nume cu greutate în mediul academic.

Reacția lui Adrian Năstase: Fostul premier taxează noul Guvern prin ironii și îl numește doar o variantă de criză

Adrian Năstase ironizează noua formulă guvernamentală și amintește, dând exemplele Italiei și Belgiei, că un stat poate funcționa teoretic și în absența unui executiv stabil scrie dcnews.ro

Adrian Papahagi, favorit la Cultură – Cum reacționează Adrian Năstase

„Independenți precum candidatul de ministru al culturii, Adrian Papahagi, fost membru PDL și apoi al PMP, unul din entuziastii intelectuali ai lui Băsescu. Cu o singură condiție: să aibă dreptul să continue să meargă în fiecare seară, la televiziunea la care este abonat, și să critice, în mod independent, PSD-ul.”

În aceeași notă satirică, Năstase vine și cu „recomandări” pentru completarea echipei și sugerează că formula ar putea fi desăvârșită prin readucerea în prim-plan a vechii garde din mandatul lui Traian Băsescu:

În final, Adrian Năstase a lansat o serie de săgeți ironice, propunând, în glumă, ca din noul cabinet să facă parte și alți intelectuali din tabăra lui Traian Băsescu, precum Vladimir Tismăneanu sau Cristian Preda. Mai mult, fostul premier a sugerat că Ministerul Transporturilor ar putea fi preluat chiar de Băsescu, pentru a repeta parcursul istoric.

„Poate că ar fi o idee bună ca echipa să fie întregită și cu alți intelectuali ai lui Băsescu: Volodea Tismăneanu sau Cristian Preda. Și, în definitiv, la Transporturi, ar putea fi desemnat chiar Băsescu, pentru a lua istoria de la capăt”, a încheiat Adrian Năstase.