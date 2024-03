Cristian Popescu Piedone, despre sondajul publicat de Nicușor Dan: Este un sondaj extrem de măsluit

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Piedone și-a reiterat hotărârea de a candida cu 100%, dar și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu acuratețea sondajului realizat de Nicușor Dan. Acesta a catalogat sondajul drept "otrăvit și hoț", sugerând că ar fi măsluit pentru a influența opinia publică.

Piedone a declarat că este sceptic în privința rezultatelor, afirmând că nu poate accepta rezultatele care indică un procent de 3,9% pentru alianța AER-Partidul Verde și 4,1% pentru AUR, considerându-le imposibile.

„Sondajul ăsta, otrăvit şi hoţ, publicat de Nicuşor Dan, este un sondaj extrem de măsluit. Eu am campanii cât are el ani de viaţă. Nu poate să îmi spună mie într-un sondaj că alianţa AER- Partidul Verde are 3,9% şi AUR are 4,1%. Este imposibil!

2. Vor să pună presiune pe electoratul nehotărât. Vor ca sondajul lui Nicuşor Dan să fie o capcană, o intoxicare întinsă bucureştenilor.", a spus Cristian Popescu Piedone.

De asemenea, edilul a menționat că a fost sondat și de către alte partide precum PNL, PSD, USR și AUR, dar rezultatele au fost ținute sub tăcere deoarece nu le-au convenit. El a adăugat că întârzierea nominalizării unui candidat din partea marilor partide ar putea juca în favoarea sa, sugerând că acestea nu au un candidat real și că întârzierea ar fi în beneficiul său.

"Eu nu mă bat cu nimeni. Eu întreb doar unde este respectul lor faţă de cetăţean. Noi facem jocuri politice sau facem interesul bucreşteanului şi al României?", a conchis Piedone, cu o întrebare retorică.