x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Politică Decizie definitivă: Înalta Curte obligă Ministerul Educației să respecte votul universitar în cazul Ramonei Lile, liderul PUSL Arad

Decizie definitivă: Înalta Curte obligă Ministerul Educației să respecte votul universitar în cazul Ramonei Lile, liderul PUSL Arad

de Redacția Jurnalul    |    11 Feb 2026   •   12:57
Decizie definitivă: Înalta Curte obligă Ministerul Educației să respecte votul universitar în cazul Ramonei Lile, liderul PUSL Arad
Sursa foto: Decizia ÎCCJ este privită drept o reafirmare fermă a principiilor autonomiei universitare și a legalității actului administrativ

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis anularea ordinului de neconfirmare în funcția de rector al Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, stabilind că măsura care a vizat-o pe Ramona Lile a fost lipsită de temei legal.

Hotărârea definitivă consfințește faptul că votul comunității academice – exprimat în proporție de aproximativ 90% în favoarea Ramonei Lile – a fost ignorat printr-o decizie administrativă nejustificată, emisă de Ministerul Educației în perioada în care instituția era condusă de Ligia Deca.

Instanța supremă a constatat că motivele invocate pentru neconfirmarea în funcție nu au fost susținute de probe juridice solide, iar efectele acestei decizii au produs consecințe grave atât asupra carierei academice, cât și asupra vieții personale a persoanei vizate.

Decizia ÎCCJ este privită drept o reafirmare fermă a principiilor autonomiei universitare și a legalității actului administrativ, transmițând un semnal clar că voința comunităților academice nu poate fi anulată arbitrar.

În urma hotărârii, Ramona Lile a anunțat că se va întoarce la activitatea academică, subliniind că demersul său nu a avut ca scop revanșa, ci apărarea adevărului, a demnității profesionale și a respectului față de lege.

Cazul devine un reper important pentru mediul universitar din România, demonstrând că instanțele pot interveni decisiv atunci când drepturile legale sunt încălcate prin abuzuri administrative.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: inalta curte de casatie si justitie ramona lile Universitatea Aurel Vlaicu Arad pusl
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri