Dragoș Benea: USR a decis că memoria fostului preşedinte trebuie cu orice preț întinată

Liderul PSD Bacău susține, într-o postare pe Facebook, că prima pagină a istoriei României post-decembriste se încheie odată cu înmormântarea lui Ion Iliescu, cel dintâi preşedinte ales democratic al țării după înlăturarea dictaturii comuniste.
„Este un moment de adâncă reculegere nu doar pentru social-democrați, ci pentru întreaga țară condusă cu mână sigură de preşedintele Iliescu prin apele primejdioase ale tranziției de la comunism & centralism la economia de piață. Ar fi putut fi şi un binevenit moment al reconcilierii naționale, însă Usr - un partid a cărui conducere dovedeşte imaturitate politică, fiind guvernată de vechi obsesii - a decis, în numele unui revanşism care nu-şi are locul în astfel de momente, că memoria fostului preşedinte trebuie cu orice preț întinată”, adaugă social-democratul.
El susține că Ion Iliescu a reprezentat „un model de tenacitate şi vitalitate, un om politic hărăzit dialogului şi călăuzit de un principiu pe care l-a practicat aş spune cu religiozitate şi nu exagerez cu nimic: principiul solidarității, imperativul de a fi aproape de oameni, împreună cu ei, cu atât mai mult la vremuri de cumpănă şi restrişte”.
„Istoria are felul ei de a se produce şi de a produce consecințe: nu pot să nu remarc faptul că domnul Ion Iliescu a trecut la cele veşnice exact la 30 de ani de la Declarația de la Snagov (1995), un moment de cotitură al istoriei naționale ce a echivalat, cum bine se ştie, cu orientarea ireversibilă a României către Vest. Preşedintele Iliescu a adus laolaltă toate forțele politice ale vremii, cultele, organizațiile civice şi reprezentanții capitalului autohton: la masa
(sursa: Mediafax)