Educație digitală la nivel european: Maria Grapini, impresionată de investițiile universitare din Chișinău

În dialog cu studenții, vicepreședintele Comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European a abordat teme legate de instituțiile UE, procesul decizional la nivel european și perspectivele Republicii Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană.

„Am întâlnit tineri preocupați, capabili și bine pregătiți pentru a intra într-o piață a muncii modernă și competitivă. Investițiile în educația digitală pe care le-am văzut la Chișinău sunt impresionante și reprezintă o bază solidă pentru viitorul Republicii Moldova în familia europeană”, a declarat Maria Grapini.

La evenimente a participat și prof. dr. Ramona Lile, lider al PUSL Arad, cu experiență vastă în conducerea instituțiilor de învățământ superior.

PUSL reiterează prin aceste acțiuni angajamentul său pentru dezvoltarea europeană a Republicii Moldova și sprijinul acordat tinerilor care vor transforma societatea de mâine.