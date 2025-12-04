x close
Educație digitală la nivel european: Maria Grapini, impresionată de investițiile universitare din Chișinău

Educație digitală la nivel european: Maria Grapini, impresionată de investițiile universitare din Chișinău

04 Dec 2025
Educație digitală la nivel european: Maria Grapini, impresionată de investițiile universitare din Chișinău
Sursa foto: Maria Grapini, impresionată de investițiile universitare din Chișinău

Europarlamentarul PUSL Maria Grapini a remarcat progresele semnificative făcute de universitățile din Chișinău în modernizarea infrastructurii educaționale, în special în zona digitalizării, în timpul vizitelor sale la Academia de Studii Economice și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

În dialog cu studenții, vicepreședintele Comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din Parlamentul European a abordat teme legate de instituțiile UE, procesul decizional la nivel european și perspectivele Republicii Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană.

„Am întâlnit tineri preocupați, capabili și bine pregătiți pentru a intra într-o piață a muncii modernă și competitivă. Investițiile în educația digitală pe care le-am văzut la Chișinău sunt impresionante și reprezintă o bază solidă pentru viitorul Republicii Moldova în familia europeană”, a declarat Maria Grapini.

La evenimente a participat și prof. dr. Ramona Lile, lider al PUSL Arad, cu experiență vastă în conducerea instituțiilor de învățământ superior.

PUSL reiterează prin aceste acțiuni angajamentul său pentru dezvoltarea europeană a Republicii Moldova și sprijinul acordat tinerilor care vor transforma societatea de mâine.

