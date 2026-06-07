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Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele pentru noul Guvern

de Redacția Jurnalul    |    07 Iun 2026   •   17:20
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Eugen Tomac începe luni consultările cu partidele pentru noul Guvern
Eugen Tomac, discuții de ultimă oră cu partidele pentru viitorul Cabinet

Eugen Toman, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, începe luni negocierile cu partidele politice pentru formarea noului guvern.

Potrivit programului anunțat duminică, Eugen Tomac se va întâlni luni cu reprezentanții PNL; USR și PSD.

Liberalii vor fi primii care se vor întâlni cu premierul desemnat, de la ora 11.00. Apoi, de la ora 14.00 Tomac va discuta cu reprezentanții USR, iar de la 17.00 cu social-democrații.

Toate consultările vor avea loc la sediile partidelor politice.

Programul de marți va fi anunțat luni.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care Eugen Tomac este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru.

Acesta urmează să înceapă negocierile pentru formarea noului Executiv și să prezinte în Parlament atât programul de guvernare, cât și lista miniștrilor propuși.

Mai multe nume cu experiență în administrație, diplomație, energie sau educație sunt vehiculate pentru viitorul Cabinet, potrivit surselor G4Media. Mihnea Motoc, Luca Niculescu, Cosmin Soare Filatov, Bogdan Despescu, Corina Popescu, Bogdan Drăgoi, Bogdan Glăvan, Nicolae Istudor, Sorin Costreie, Lavinia Niculescu și Adrian Papahagi sunt numele vehiculate.

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: eugen tomac consultari partide
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