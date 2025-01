Fenechiu: Vlad Oprea este nevinovat, până la proba contrarie, dar PNL nu va face scut în jurul său

Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, este anchetat de DNA pentru acte de corupție.

El este însă nevinovat, până la proba contrarie, spune senatorul PNL Daniel Fenechiu: „Orice anchetă pe fapte de corupție afectează PNL. Niciodată noi nu ne-am opus unei anchete, niciodată nu am sărit să spunem că Parchetul abuzează. Întotdeauna am așteptat ca organele judiciare să-și facă datoria. Asta o să facem și acum. Evident, este firesc să credem că colegul nostru este nevinovat, până la proba contrarie. Dacă se va dovedi că este vinovat, va răspunde în fața legii. Cu siguranță, nu ne vom face scut în spatele domniei sale, cum nu ne-am făcut în nici un caz de corupție sau în nici un caz cercetat în ultima perioadă".

La remarca realizatorului că e vorba de un caz grav de corupție, care afectează imaginea PNL, senatorul liberal a răspuns: „Orice caz de corupție afectează imaginea PNL, însă am văzut în istorie cazuri în care oameni cercetați pentru luare de mită au fost achitați, am avut o epocă în care noi am scos oameni din politică, aduceți-vă aminte, în 2016, oameni cercetați pentru fapte de corupție, care au fost achitați toți, Dan Motreanu, George Scutaru, Ludovic Orban, Vasile Blaga și în contextul ăsta, cred că este preferabil, cred că este normal să lăsăm organele judiciare să cerceteze, să le dăm tot concursul, să fim prudenți în declarații, pentru că dacă ne apucăm să fim extrem de vehemenți la adresa colegilor noștri și se dovedește că nu e cum au spus-o organele judiciare, organele judiciare nu răspund niciodată, nici un procuror nu a răspuns pentru că a cercetat abuziv sau a trimis în judecată pe cineva care a fost declarat nevinovat. N-a contat că omul a fost scos din politică, n-a contat că omul ăla a fost terfelit în presă și n-a răspuns nimeni. Și atunci, e bine să fim prudenți, da, să-și facă datoria, dacă au luat mită, să răspundă, dar noi trebuie să fim prudenți".

(sursa: Mediafax)