Mihai Fifor, ironii tăioase la adresa premierului Bolojan după incidentul de la Galați: Nea Ilie s-a luat de piept cu Putin!

„Astăzi, nea Ilie s-a luat de piept cu Putin. Praf l-a făcut pe Facebook, haiducul pe rit nou de la Bihor. Acum că s-a rățoit din rărunchi Ilie - sărăcie, sigur Putin e pe perfuzii și va capitula. E doar o chestiune de ore până când Kremlinul ridică steagul alb. Nu mai vorbim de faptul că Shrek al nostru e deja la un pas să-i sufle Nobelul lui Donald Trump, după demonstrația asta de forță”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.

El spune, ironic, că următoarea mișcare e trimiterea lui Miruță direct în Piața Roșie.

„Iar momentul în care l-a pe Putin cu SAFE-ul din tenebrele gândirii cancelariei...ei bine, asta a fost de-a dreptul nucleară. N-am dubii că citind, Putin s-a prăbușit de pe scaun. Nu sancțiunile, nu presiunea internațională - ci decisiva lui Ilie l-au pus jos. Lovitura finală. Următoarea mișcare e clară: îl trimite pe Mirutză - arma noastră psihologică, călare pe satelit, direct în Piața Roșie, să vorbească acolo până cad rușii ca spicele de stres. Și, uite așa, simplu, eficient, din tastatură, nea Ilie Sărăcie a înfrânt. cum, în sfârșit, românii se pot simți în siguranță. Guvernul celor „10 negri mititei” e de strajă la hotare. Restul, sunt detalii”, a adăugat social-democratul.

Premierul Ilie Bolojan a condamnat încălcarea spațiului aerian de către Rusia și cere Moscovei să înceteze imediat astfel de acțiuni, după incidentul de la Galați.

„Violarea, din nou, a spațiului aerian românesc de către Rusia este un act iresponsabil și o încălcare gravă a dreptului internațional. O condamn fără rezerve și cer ferm Rusiei să înceteze imediat astfel de acțiuni”, a afirmat Ilie Bolojan.

