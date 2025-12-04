Fifor: „Guvernați responsabil sau plecați, USR-iștilor!”

„Absolut imposibil de explicat oamenilor incompetența, iresponsabilitatea și lipsa totală de omenie a celor care conduc Ministerul Mediului. Peste 100.000 de prahoveni trăiesc drama lipsei apei, iar la București Ministerul Mediului (USR) mimează preocuparea și pasează responsabilitatea într-un joc absurd în care plimbarea hârtiilor cântărește mai mult decât viețile oamenilor”, a postat Fifor.

Potrivit acestuia, USR-ista Diana Buzoianu a preferat să facă „declarații sterile din birou, la distanță sigură de furia și disperarea celor afectați”.

„Nu doar că este incompetentă și iresponsabilă – ce e mai grav este lipsa de empatie, absența acelei minime omenii la care te-ai aștepta de la un ministru tânăr, pus în fața unei tragedii reale. Efectiv nu i se clintește un mușchi pe față atunci când i se vorbește despre oameni fără apă, despre copii, despre bătrâni care fierb apa de ploaie ca să aibă ce bea. Nici un gând de a merge între ei, de a-i privi în ochi, de a le spune o vorbă bună, de a-și cere iertare pentru nenorocirea provocată. Zero. Rece. La fel de goală de orice sentiment de compasiune ca robinetele din Prahova și Dâmbovița”, e de părere social-democratul.

„Și contrastul doare, pentru că România a văzut și altceva. Nu pot să nu mi-l amintesc pe Bogdan Ivan, dând la lopată, cot la cot cu oamenii din Praid. Nu pot să nu mi-l amintesc pe Alex Rogobete, prezent în prima secundă în fiecare punct fierbinte, indiferent de oră sau de zi. Dovada vie că miniștrii nu sunt doar niște demnitari cu șofer la scară și birou călduț. Miniștrii trebuie să fie OAMENI, înainte de orice. Calitate care, din păcate, lipsește cu desăvârșire incompetenților de la USR”, adaugă Fifor.

Potrivit social-democratului, diferența este uriașă. „Unii rezolvă crize, muncesc, își asumă. Alții caută scuze, proceduri, vinovați din trecut. Românii nu au nevoie de dosare cu șină. Nu au nevoie de declarații reci. Românii au nevoie de apă la robinet, nu de fețe impasibile la televizor”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a refuzat să intre în jocul pasării responsabilității, afirmă Fifor. „A fost în Prahova, a mobilizat DSP-ul și a pus piciorul în prag – sănătatea oamenilor nu este negociabilă pe hârtie! Intervenția sa a oprit un dezastru sanitar iminent. La fel, ministrul Energiei nu a căutat scuze, ci soluții – tehnice, rapide, eficiente – pentru ca lumina să rămână aprinsă în case, în ciuda problemelor de la baraj și a ieșirii din SEN a OMV. Asta înseamnă asumare. Asta înseamnă guvernare.

GATA joaca cu viețile românilor. Guvernați responsabil sau plecați, USR-iștilor!”.

(sursa: Mediafax)