Florin Manole, despre o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan: "Pare tipul care mai face și gesturi radicale"

Întrebat la Prma TV dacă îl vede pe premier dându-și demisia, după modul în care a lucrat cu acesta în ultimele luni, Manole a răspusns: „Pare tipul care mai face și gesturi radicale, dar eu l-am perceput în multe contexte de lucru, inclusiv bilateral, ca un om rațional. Cumva alege să-și folosească rațiunea”.

Despre o posiblă demisie a premierului Ilie Bolojan dacă pachetul 2 de măsuri va fi respins de Curtea Constituțională, Manole a răspuns: „Nu am așteptări legate cu subiectul ăsta. Pare că aș anticipa ceva".

El a subliniat că „orice demisie a oricui este un act unilateral. E decizia fiecăruia, nu e treaba mea”.

Întrebat dacă se poate și fără Ilie Bolojan, Manole a spus: „Se poate și fără Florin Manole. Se poate fără aproape oricine".

În prvința viitorului coaliției, ministrul a explicat: „Cred că poate continua și fără Ilie Bolojan. Dar nu văd de ce am discuta despre acel scenariu".

Referitor la coaliție, Manole a spus „Ea funcționează. Cu sincope, cu probleme, cu dificultăți. Sunt depășite, funcționează foarte bine. Nu văd o altă coaliție posibilă”.