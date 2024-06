Florin Roman (PNL) respinge „intoxicările PSD”

„Pe măsură ce vin rezultatele parțiale, vreau să demontez câteva din intoxicările PSD! Prima referitoare la faptul ca au câștigat 5 CJ. Au uitat să scadă Botoșani unde a câștigat PNL și au pus unul la Timiș, unde Alfred Simonis a câștigat pe Alianță, nu pe PSD”, scrie pe Facebook Florin Roman.

El spune că PNL a câștigat două noi CJ.

„La Botoșani, în fața PSD și la Constanța în fața ADU. A pierdut Maramureș și Caras Severin, pentru ca la Prahova sunt mai multe voturi la CJ și mai mulți primari PNL. La final, PNL are cu 100 de primari mai mult, decât cei care au intrat în campanie. Am recuperat numărul de primari PNL care au fugit la PSD înainte de alegeri. PNL are 38% din primarii României! La final, PNL închide cu 36-38% la consilii locale! Cea mai mare creștere de primari o avem la Buzău, în fieful lui Marcel Ciolacu. De la 0, pentru ca au fost luați toți de PSD, la 10 după alegeri! Iar cea mai frumoasă victorie la municipii este în fieful lui Paul Stănescu, PNL câștigând Slatina pentru prima dată după al doilea război mondial”, încheie Roman.

(sursa: Mediafax)