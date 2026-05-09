Jurnalul.ro Ştiri Politică Forța Dreptei ar putea fi absorbită de PNL. Anunțul făcut de Ludovic Orban

de Redacția Jurnalul    |    09 Mai 2026   •   07:30
Bolojan și Orban discută fuziunea dintre PNL și Forța Dreptei

Liderul partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a declarat la B1 TV că poartă de mai mult timp discuții cu Ilie Bolojan privind reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal, în contextul rupturii dintre PNL și PSD.

Orban a afirmat că, în principiu, există o înțelegere pentru o „comasare prin absorbție” a Forța Dreptei în PNL, susținând că separarea dintre cele două formațiuni nu mai are justificare după ieșirea liberalilor de la guvernare alături de PSD.

„Noi, în principiu, ne-am înțeles în perspectivă pentru reintegrarea liberalilor din Forța Dreptei în Partidul Național Liberal. (…) În momentul în care PNL s-a eliberat de PSD, nu mai există niciun motiv ca să nu mergem împreună”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul premier a reamintit că excluderea sa din PNL a venit după criticile formulate la adresa fostului președinte Klaus Iohannis și a conducerii liberale pentru readucerea PSD la putere.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, Orban a apreciat că liderul liberal a salvat partidul după eșecul electoral de la alegerile prezidențiale și a explicat că acesta și-a concentrat energia pe funcția de premier, lăsând în plan secund reorganizarea internă a partidului.

„Dacă Bolojan nu accepta să preia conducerea PNL și să facă campanie în ultima săptămână de parlamentare, PNL scria cu o cifră”, a afirmat Orban.

Liderul Forța Dreptei a declarat că actuala clarificare politică dintre PNL și PSD reprezintă principala miză pentru Ilie Bolojan și a sugerat că liberalii ar putea funcționa inclusiv din opoziție.

Totodată, Orban a afirmat că nu exclude varianta unui guvern PSD-AUR, despre care spune că ar demonstra limitele formațiunii conduse de George Simion.

„Poate n-ar fi rău pentru România să vadă un guvern PSD-AUR. Să se mai dezumfle un pic balonul ăsta de ficțiune și speranțele complet nejustificate”, a spus fostul premier.

Întrebat despre posibilitatea unui guvern tehnocrat condus de Anca Dragu, Orban a respins categoric scenariul și a susținut că nu există, în realitate, guverne apolitice.

„Nu există guvern tehnocrat. (…) Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România nu vor sprijini cu siguranță un guvern tehnocrat”, a declarat Ludovic Orban.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: Forța Dreptei Ludovic Orban PNL
