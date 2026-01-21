Fritz despre impozite: „Nu primesc flori, dar sunt decizii necesare pentru comunitate”

Fritz a clarificat în interviu că impactul real asupra cetățenilor a fost mai mare decât sugerează procentul inițial de 79%, din cauza eliminării unor scutiri importante aplicate anterior.

„Trebuie să vă corectez: nu au crescut doar cu 79%. A crescut valoarea metrului pătrat de bază cu 79%, dar în același timp s-au eliminat scutirile care se dădeau pentru vârsta imobilului. Unii au avut scutire de 50%, deci pentru ei creșterea este și mai mare”, a explicat Dominic Fritz.

Liderul USR a evidențiat că aceste ajustări erau necesare de mult timp, iar evaluarea actualizată a metrului pătrat la aproximativ 300 de euro reflectă realitatea pieței imobiliare din orașele mari. În termeni absoluți, impozitele rezultate rămân moderate, chiar dacă la nivel național se simte șocul majorărilor.

„Dacă ne uităm la cifre absolute, chiar și acum vorbim de sume care sunt în general câteva sute de lei pentru un apartament în orașe mari”, a spus Fritz.

Președintele USR a oferit și date despre colectarea impozitelor, evidențiind un răspuns pozitiv din partea cetățenilor.

„Mai mulți oameni, față de anul trecut, au plătit rapid. La Timișoara, spre exemplu, în primele două zile, în jur de 10.000 de persoane și-au achitat taxele. Unii probabil s-au grăbit pentru a beneficia de bonusul de plată, care este valabil până în martie”, a explicat Fritz, adăugând că pentru majoritatea contribuabililor impozitele pe proprietate sau pe mașină nu reprezintă o povară financiară semnificativă.

În paralel, Dominic Fritz a punctat legătura dintre aceste taxe și necesitatea resurselor pentru comunități.

„Comunitățile locale au nevoie de mai multe resurse pentru a oferi servicii de calitate. Problema este că, din păcate, nu există momentan voință politică în coaliție pentru o reală reformă administrativă: să reducem numărul de UAT-uri, să optimizăm județele, astfel încât aparatul administrativ să fie mai eficient și banii să fie folosiți mai mult pentru investiții decât pentru salariile funcționarilor”, a afirmat președintele USR.

Fritz a subliniat că, deși majorările nu sunt populare, ele reprezintă un pas necesar pentru stabilitatea financiară a comunităților și pentru dezvoltarea serviciilor publice la nivel național.

Despre bugetul pe 2026

Discuțiile despre bugetul pe 2026 aduc în prim-plan măsurile pe care USR le consideră esențiale pentru menținerea disciplinei bugetare și reducerea deficitului public.

Dominic Fritz, președintele USR, a explicat într-un interviu exclusiv pentru G4Media principalele obiective ale partidului în cadrul acestor negocieri.

„Acest buget va fi în continuare un buget de disciplină bugetară. Și disciplină bugetară înseamnă o scădere a cheltuielilor de administrație”, a declarat Fritz.

Liderul USR a precizat că reforma administrativă este prioritatea zero pentru eficientizarea statului și pentru reducerea risipelor, în special în structurile deconcentrate ale ministerelor, unde există numeroase instituții și oficii locale cu funcționari, șoferi și sinecuri politice.

„Cei mai importanți, din punctul nostru de vedere, sunt pașii concreți pentru reformă administrativă în ministere și structurile deconcentrate, care acum au în toate județele tot felul de instituții, oficii, toți cu șoferi. De multe ori, acestea sunt sinecuri politice. Aici vedem un mare potențial de eficientizare a statului”, a explicat Dominic Fritz.

Un alt obiectiv major vizat de USR se referă la companiile de stat. Partidul susține vânzarea unor pachete minoritare și închiderea anumitor companii care reprezintă „găuri negre” pentru buget, pentru a aduce mai mulți investitori privați și know-how privat în aceste societăți. Fritz a menționat că este vorba despre participări minoritare, nu despre vânzarea integrală a companiilor.

„De la Hidroelectrica până la Romgaz, în foarte multe cazuri putem să creștem acțiunile minoritare. Sunt și companii mai mici, inclusiv pe partea de apărare, unde ar fi de bun augur să facem parteneriate cu alte firme europene, să investească sau să facă joint ventures cu companiile noastre”, a explicat Fritz.

Președintele USR a subliniat că fondurile recente aprobate prin programul SAFE, în valoare de 16,8 miliarde de euro, reprezintă o oportunitate majoră pentru dezvoltarea industriei de apărare din România. Cu toate acestea, el avertizează că aceste investiții nu vor fi eficiente dacă industria rămâne blocată în structuri rigide, fără implicare privată și know-how modern.

„O bună parte din acești bani trebuie să ajungă în industria de apărare în România, dar asta nu se poate întâmpla dacă această industrie rămâne la fel de încremenită cum este acum. Avem nevoie de mai mult know-how privat”, a concluzionat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)