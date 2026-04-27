Jurnalul.ro Ştiri Politică Dominic Fritz avertizează că jocurile politice de la București vor bloca economia și investițiile

Dominic Fritz avertizează că jocurile politice de la București vor bloca economia și investițiile

de Redacția Jurnalul    |    27 Apr 2026   •   18:00
Dominic Fritz avertizează că jocurile politice de la București vor bloca economia și investițiile
Liderul USR vede în moțiunea de cenzură un sabotaj la adresa reformelor și a stabilității financiare

Dominic Fritz spune că la întâlnirea de la Cotroceni nu s-a discutat despre moțiunea PSD-AUR. Președintele USR avertizează că efectele economice ale crizei politice vor fi resimțite de români.

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat, la Digi 24, că la întâlnirea de luni de la Cotroceni nu s-a discutat despre moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Liderul USR avertizează că efectele crizei politice asupra economiei nu vor rămâne la nivel simbolic.

Întâlnirea de la Cotroceni a durat peste două ore și a avut ca teme principale programele SAFE și PNRR - fonduri europene în valoare de 16 miliarde de euro, respectiv peste 10 miliarde de euro. Moțiunea de cenzură nu a figurat pe agendă.

„Am aflat când am ieșit de acolo și mi-am luat din nou telefonul", a declarat Fritz, precizând că discuția a fost una tehnică, iar președintele a încercat să izoleze cele două mari teme de finanțare europeană de conflictul politic.

Fritz a catalogat demersul PSD drept iresponsabil, în contextul în care România se află în ultimele săptămâni critice pentru programul SAFE și în ultimele luni pentru PNRR.

„Riscul oricum este mare. Sper că există un minim de responsabilitate față de țară, dar am mari dubii", a spus liderul USR, asigurând că miniștrii USR vor trage până la ultima clipă pentru atragerea acestor fonduri.

Fritz a atras atenția asupra primelor reacții negative înregistrate pe bursă după anunțul moțiunii. Potrivit acestuia, efectele nu vor rămâne la nivel simbolic.

„Din păcate vor crește prețurile. Nota de plată va fi plătită de către români", a avertizat președintele USR, invocând și contextul geopolitic - războiul de la granița României și presiunea Rusiei supra Republicii Moldova.

 

(sursa: Mediafax)

 

