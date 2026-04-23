Dominic Fritz o susține pe Anca Dragu pentru funcția de premier tehnocrat

„A fost membru USR, a fost președinta Senatului ca membru USR. Acum este în Moldova și o apreciez mult”, a declarat Fritz despre Anca Dragu.

Cu toate acestea, Fritz s-a abținut din a face alte comentarii:

„Nu este vorba despre a vota sau a nu vota un om – este întrebarea: «Ce fundament ar avea o viitoare coaliție dacă există un partener care oricând poate să renege ceva deja creat și oricând își rezervă dreptul de a face o majoritate paralelă cu un partid extremist»”, declară Dominic Fritz.

Reamintim că numele Ancăi Dragu, fost ministru al Finanțelor, fost președinte al Senatului, dar și actual Guvernator al Băncii Naționale a Moldovei a fost vehiculat încă de anul trecut în funcția de premier tehnocrat încă de anul trecut, Nicușor Dan urma să aibă o întâlnire alături de aceasta, în vară, la Cotroceni.

Cu toate acestea, Dragu nu a fost atunci o variantă pentru funcția de premier, pentru că era nevoie de un tehnocrat care să cunoască și „linia doi a partidelor”, relatau surse pentru Mediafax la acea vreme.

Deși se tot vehiculează în spațiul public varianta unui premier tehnocrat, surse apropiate ale negocierilor au precizat că varianta unui premier tehnocrat care să-l înlocuiască pe Bojoan se vehiculează doar ca soluție dată în ultimă instanță.

Această variantă, a unui înlocuitor al lui Bolojan ar fi valabilă în cazul în unei eventuale moțiuni de cenzură care să și strângă suficientă susținere din partea partidelor.

Dominic Fritz: Nu vom fi roată de rezervă pentru un guvern Ciolacu–Ciucă

Liderul USR, Dominic Fritz a mai spus că partidul este pregătit să treacă în opoziție în cazul în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului ar trece. El a precizat că formațiunea nu va susține un nou executiv format în aceleași condiții politice.

Declarațiile au fost făcute în contextul scenariului în care premierul Ilie Bolojan ar pierde funcția în urma unei moțiuni de cenzură, iar scena politică ar putea intra într-o nouă rundă de negocieri pentru formarea unui guvern.

„Noi avem o decizie foarte clară a partidului, reiterată de mai multe ori. Dacă trece moțiunea de cenzură PSD plus AUR, noi nu ne mai putem întoarce a doua zi la negocieri și să formăm un nou guvern cu PSD. Nu din orgoliu, ci pentru că nu am mai crede că acest PSD vrea cu adevărat să ducă țara în direcția corectă”, a declarat Dominic Fritz.

Întrebat dacă acest scenariu ar însemna intrarea USR în opoziție, liderul formațiunii a confirmat: „Da, bineînțeles”.

El a adăugat că partidul este pregătit pentru această variantă: „Absolut. Noi nu vom fi ridicători de mâini pentru o întoarcere în timp. Nu vom fi roată de rezervă pentru un guvern Ciolacu–Ciucă 2.0”.

În discuție a fost adusă și experiența guvernării din 2020, când USR a intrat la guvernare, dar a fost exclus ulterior din coaliție.

„Sigur că există un risc ca unii să perceapă această consecvență ca o repetare a scenariului din 2021. Dar poate că, dacă ne uităm la ce se întâmplă acum, înțelegem mai bine ce s-a întâmplat atunci. Poate înțelegem de ce și atunci un grup transpartinic corupt și-a dorit ca USR să plece de la guvernare”, a spus Fritz.

Întrebat despre afirmația privind un „grup transpartinic”, în contextul în care USR a guvernat alături de PNL și PSD, liderul USR a răspuns că actualul context este diferit.

„Acum guvernăm cu unii de atunci, dar tocmai cu o altă direcție. Dacă nu își mai asumă această direcție, nu mai putem guverna cu ei”, a precizat el.

Fritz a adăugat că miniștrii USR și-au făcut datoria în perioada de guvernare și a sugerat că există rezistență politică față de reformele promovate de partid.

„Ce motiv ar avea PSD să facă atâtea zbateri și să scape și de Bolojan și de miniștrii USR? Tocmai de aceea spunem foarte clar: ne dorim să guvernăm, pentru că am demonstrat că putem face treabă în ultimele 10 luni, chiar dacă a fost greu”, a afirmat liderul USR.

În același timp, acesta a subliniat că partidul nu poate accepta să rămână într-o formulă guvernamentală fără reforme reale.

„Nu putem fi decorul reformist pentru un guvern care va închide din nou ochii la creșterea deficitului, care va închide ochii la corupție și care va refuza ca statul să își ajusteze cheltuielile”, a concluzionat Dominic Fritz.

(sursa: Mediafax)