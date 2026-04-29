George Simion lansează un nou scenariu: Cum ar putea ajunge Călin Georgescu premier, dacă PSD își schimbă direcția

De ce spune George Simion că „democrația a fost anulată în România” și ce rol îi rezervă lui Călin Georgescu

George Simion își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu și deschide, în plan declarativ, scena unei posibile numiri a acestuia în fruntea Guvernului, dacă PSD renunță la actuala linie pro-coaliție și se reconfigurează o nouă majoritate parlamentară.

Simion: „Orice este posibil” pentru Georgescu, dacă PSD își schimbă direcția

Președintele AUR, George Simion, a declarat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, ar trebui să ocupe funcții de decizie în statul român, lăsând deschisă inclusiv varianta unei noi formule de Guvern. „Noi susținem rezultatul alegerilor prezidențiale din 2024. Suntem printre puținii care nu s-au clintit”, spune Simion.

Liderul AUR afirmă că îl susține pe Călin Georgescu pentru o funcție publică și cere oprirea acțiunilor juridice împotriva acestuia, pe care le consideră motivate politic. „Am susținut o variantă inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere cum o parte din români își doresc”, a spus Simion.

Întrebat dacă Georgescu ar putea ajunge premier, Simion a indicat că scenariul depinde de felul în care evoluează criza politică, socială și economică și de eventualele realinieri din Parlament. „Modalitățile sunt diferite în funcție de cum va evolua această criză politică, această criză socială, această criză economică, care nu a fost creată de mine. Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele de pe locurile 1 și 2, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție pro-europeană, orice este posibil”, a subliniat liderul AUR.

Simion a criticat și întârzierea raportului promis de președintele Nicușor Dan privind alegerile prezidențiale anulate din 2024, pe care o numește „șaradă”. „Nicușor Dan a promis că vine cu un raport despre ambele alegerilor, iulie-august 2025, n-a venit nici acum, cunoaștem toții că asistăm la o șaradă, va veni la un moment dat. Este un om acuzat pe criterii politice. Nu credeam în 2026 că vom mai avea procese politice într-o țară care pretinde că este democratică”, spune președintele AUR.

„Idiot util” sau „vinovat de serviciu”? Relația tensionată cu PSD și celelalte partide

În același context, George Simion a vorbit despre raportarea AUR la celelalte partide parlamentare, în special la PSD, în zilele marcate de moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. „Eu sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD-ului, așa cum am mai enunțat săptămâna trecută. Însă, din păcate, sunt vinovatul de serviciu”, afirmă Simion, amintind de campania prezidențială din 2025, când susține că a fost ținta unei mașinării de propagandă concertate.

„În mai 2025 eram acuzat de toate relele de pe pământ printr-un aparat de propagandă foarte puternic, susținut din plămânii stipendiați puternic de diferite ONG-uri, trusturi de presă și o agentură destul de colorată. Și acum vedem același lucru. Nu ne mai speriem, nu ne mai înfricoșăm”, continuă președintele AUR.

Chiar dacă îi acuză pe unii actori politici că au girat „lovitura de stat”, Simion spune că AUR a menținut un dialog constant cu restul partidelor pe teme de interes strategic. „Noi am dialogat în această perioadă complicată, în care să stai la aceeași masă și să vorbești lucruri cu cei care de principiu au girat, dacă nu au fost autorii loviturii de stat, e destul de complicat”, explică acesta.

El afirmă totuși că AUR a găsit puncte comune cu fiecare formațiune, de la PSD la USR și, punctual, PNL, în funcție de temă. „Noi am vorbit despre programul nostru, despre proiectul nostru. Vorbim despre oprirea înstrăinării activelor strategice, Cu PSD-ul. Da. În privința a 300 de parlamentari se pare că cel puțin cu USR-ul gândim la fel, dacă nu cu PNL-ul. În privința opririi finanțării partidelor politice, se pare că suntem singurii care vrem să le oprim total sau cu 95%. Ilie Bolojane a spus că 20% este suficient. În privința alegerii primarilor în două tururi, nu mai vrea nimeni acest lucru, pentru că se supără UDMR-ul”, arată Simion, adăugând că „mai devreme sau mai târziu în acest an” crede că AUR își va atinge o parte din obiectivele politice.

„Democrația a fost anulată în România”. Moțiunea de cenzură și acuzațiile de „lovitură de stat”

Liderul AUR își continuă discursul radical față de actualul sistem politic, pe care îl asociază cu anularea alegerilor prezidențiale din 2024. „Democrația a fost anulată în România, nu ne-am prins până pe 6 decembrie 2024. Dar, suntem în aceeași ecuație a loviturii de stat dată atunci”, a declarat Simion la „Ai Aflat”.

Acesta a vorbit și despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului, inițiată de AUR, susținând că numărul mare de semnături strânse o face imposibil de respins doar prin jocuri de culise. „Suntem bucuroși că alte partide o semnează și o votează, după ce am văzut în ultimele 48 de ore. Sunt convins că dacă nu veneam cu numări impresionante de semnatari, dacă AUR își depunea propria moțiune de cenzură, nu ar fi trecut. La fel, nici altă moțiune nu ar fi trecut”, afirmă liderul AUR.

Simion acuză „cercuri de interese” conectate la miliarde de euro din SAFE și PNRR că nu vor permite AUR să intre la guvernare, indiferent de scorul electoral. „Există o presiune din rândul celor care se adapă din miliardele de euro de la SAFE, de la PNRR, din cei care vor să vândă accelerat activele strategice ale statului și cei care nu vor să ne lase niciodată să guvernăm, chiar dacă câștigăm niște alegeri cu 40, 50, 60%”, susține acesta.

Întrebat dacă se așteaptă ca moțiunea să fie contestată la Curtea Constituțională, Simion spune că nu mai are încredere în instituțiile-cheie ale statului. „Aflu acum că moțiunea noastră de cenzură este o lovitură de stat. Conform propagandei hashtag. (...) Eu văd în aceștia așa ziși pro-europeni diferite fațete ale aceluiași sistem. Așa că n-am speranțe. Dacă la o numire legată de TVR, dacă la o chestiune tehnică mai poți obține în instanțele din țara noastră, fie ele juridice sau politice, cum este CCR-ul, la chestiunile de fond care afectează dăinuirea celor care își trag sorgintea din 1989-1990, monopolul asupra spațiului public și direcția pe care a luat-o România atunci, nu am nicio speranță”, a încheiat liderul AUR.

