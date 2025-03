Gigi Becali rupe tovărășia cu George Simion: La drum cu el, niciodată

„Ultima dată când am vorbit cu el a fost acum două zile, de fapt am vorbit, mi-a dat un mesaj. Mi-a spus, «Gigi, iată-mă, am greșit. Închid telefonul și nu mai vorbesc cu nimeni, nici pe TikTok, ca să nu fii ispitit»”, spune Becali la Digi 24.

Întrebat dacă l-a iertat pe liderul AUR, Becali a răspuns: „Eu l-am iertat. Asta nu înseamnă că ne apucăm acum să mai fim tovarăși, prieteni. Adică eu te iert, dar eu ca să mai merg la drum cu tine, niciodată în viața ta. L-am iertat din toată inima mea, dar (...) la revedere tovarășia”.

(sursa: Mediafax)