Grindeanu condiționează susținerea bugetului de acceptarea amendamentelor

Întrebat dacă mai există o coaliție de guvernare funcțională în acest moment, Sorin Grindeanu a răspuns fără echivoc: „Nu e în cea mai bună formă".

Liderul PSD a precizat că nu știa că partenerii se reunesc separat. PSD anunțase încă din decembrie o consultare internă după adoptarea bugetului.

Referitor la amendamentele depuse fără acordul coaliției, Grindeanu a spus că PSD a insistat în repetate rânduri și nu va ceda. „Sunt lucruri pe care refuz să le negociez", a declarat Grindeanu. A menționat expres indemnizațiile copiilor cu dizabilități, pensiile și CASS pentru mame, veterani de război și deținuți politici.

Întrebat dacă va negocia cu AUR, SOS sau POT pentru voturi, Grindeanu a răspuns că PSD nu va face acest lucru. „Dacă intri într-o negociere, ți se cere altceva la schimb", a explicat el. A adăugat că rămâne convins că Parlamentul va vota amendamentele.

Referitor la poziția față de premierul Bolojan, Grindeanu a evitat să se pronunțe personal. A confirmat însă că la Consiliul Politic Național nu a întâlnit niciun lider care să-l apere pe primul ministru.

„Ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie și de voturile PSD", a subliniat Grindeanu.

Întrebat dacă PSD va ieși de la guvernare dacă amendamentele nu trec, Grindeanu a spus că decizia va fi luată după consultarea celor 5.000 de colegi. Va urma o analiză a activității miniștrilor PSD și a întregului guvern.

Sorin Grindeanu: „Mă aștept de la Executiv să miște și să vină cu scheme de ajutor pentru români”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere Guvernului să adopte rapid măsuri de sprijin pentru populație, în contextul creșterii prețurilor la carburanți.

Grindeanu a precizat că subiectul a fost discutat și în cadrul coaliției de guvernare, unde ministrul Energiei a prezentat mai multe variante de intervenție.

„L-am rugat pe Bogdan Ivan să facă această prezentare. Știu că a discutat și a prezentat aceste lucruri inclusiv în CSAT”, a spus acesta pe tema creșterii prețurilor la carburanți.

Potrivit liderului PSD, responsabilitatea adoptării unor măsuri concrete aparține în primul rând Executivului.

„Mă aștept de la Executiv să miște și să vină cu scheme de ajutor pentru români”, a declarat Grindeanu.

El a insistat pe faptul că majorarea prețurilor la carburanți poate duce la creșterea veniturilor bugetare din taxe, fără ca populația să beneficieze de măsuri compensatorii.

„Știți cu toții – dacă cresc în forma aceasta sau ajung la aproape 10 lei motorina și benzina, încasările sunt mult mai mari”, a spus liderul social-democrat.

Grindeanu a subliniat că veniturile suplimentare din accize nu ar trebui să devină o sursă principală pentru finanțarea programelor sociale.

„Nu avem nevoie de bani de acolo pentru a finanța pachetul social. Vreau să se ia în considerare cel puțin una dintre variantele propuse de Ministerul Energiei și să facem mișcări concrete”, a afirmat el.

Președintele PSD a menționat că a avut discuții și cu reprezentanți ai industriei energetice pentru a evalua riscurile privind aprovizionarea cu combustibil.

„Am avut discuții săptămâna trecută și cu principalul producător sau operator de pe piață, OMV. M-au asigurat că nu o să intrăm într-o zonă de acest tip, pentru că se aprovizionează de pe alte piețe”, a precizat Grindeanu.

Declarațiile liderului social-democrat vin pe fondul îngrijorărilor privind evoluția prețurilor la energie și combustibili în Europa, în contextul tensiunilor geopolitice și al fluctuațiilor de pe piețele internaționale. Grindeanu a insistat că autoritățile trebuie să acționeze preventiv pentru a evita impactul asupra populației și economiei.

(sursa: Mediafax)