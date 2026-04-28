Grindeanu condiționează propria demisie din Parlament de plecarea lui Mircea Abrudean

Grindeanu a fost întrebat la Palatul Parlamentului când va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.



"Când o face şi Abrudean. (...) Evident, nu dau înapoi la nimic. Atât timp cât exista un protocol în care se spunea că primul-ministru îşi dă demisia, că Senatul, Camera Deputaţilor sunt parte a aceluiaşi protocol, că e vorba de prim-ministru, că e vorba de Cameră, că e vorba de Senat, lucrurile trebuie discutate în acelaşi mod. Pare că nu vine vreo demisia dinspre Guvern. Aţi văzut dumneavoastră că şi-a dat demisia domnul Bolojan şi nu ştiu eu? Îmi daţi o veste bună?", a spus preşedintele PSD.



Întrebat, de asemenea, dacă a minţit atunci când a garantat socialiştilor europeni că nu va exista nicio colaborare între PSD şi AUR, Grindeanu a replicat: "Ascultaţi, aţi vorbit cu socialiştii ieri, azi, la Bruxelles? Eu am vorbit. Vă rog să vedeţi ce spune lidera de grup, să vedeţi toţi ceilalţi reprezentaţii ai S&D şi după aceea v-aţi putea permite să puneţi o astfel de întrebare".



Acesta a făcut referire şi la demisia senatoarei Victoria Stoiciu din PSD. "Mă gândesc că îşi dă şi din Senat. (...) E democraţie, fiecare face ce îşi doreşte", a arătat Sorin Grindeanu. AGERPRES