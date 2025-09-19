x close
Jurnalul.ro Ştiri Politică Grindeanu: Ne propunem să fim cei care oferă şansa tinerilor să se exprime şi să contribuie la politicile publice

Grindeanu: Ne propunem să fim cei care oferă şansa tinerilor să se exprime şi să contribuie la politicile publice

de Redacția Jurnalul    |    19 Sep 2025   •   21:15
Grindeanu: Ne propunem să fim cei care oferă şansa tinerilor să se exprime şi să contribuie la politicile publice
Sursa foto: Lucian Alecu

 Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că în urmă cu mulţi ani a făcut parte din rândul Tineretului Social Democrat şi ştie că în ADN-ul organizaţiei de tineret a existat dintotdeauna un anumit "spirit de frondă" la adresa seniorilor "care a generat o dorinţă vie" de a arăta că lucrurile se pot face cu idei noi.

"Curaj şi perseverenţă în tot ce îşi propun! Şi mai ales tărie în susţinerea ideilor care îi ghidează, chiar dacă insistenţa lor i-ar putea deranja pe liderii mai în vârstă! Sunt doar câteva dintre ideile pe care le-am împărtăşit astăzi, din propria experienţă, tinerilor mei colegi din TSD România. Cu mulţi ani în urmă am făcut parte din rândul lor şi ştiu că, în ADN-ul organizaţiei de tineret, a existat dintotdeauna un anumit spirit de frondă la adresa seniorilor care a generat o dorinţă vie de a arăta că lucrurile se pot face cu idei noi. Iar această luptă de viziune a generaţiilor a folosit mult PSD (Partidul Social Democrat)", a scris Grindeanu pe Facebook.

El a adăugat că "aceasta este geneza unor politici publice valoroase" şi astfel s-au călit tineri politicieni, care au devenit lideri politici importanţi.

"Deloc întâmplător, pe lângă liderul TSD, Mihai Ghigiu, deja cu o carieră politică solidă în Guvern şi acum în Parlament, PSD are astăzi o garnitură de miniştri tineri şi foarte bine pregătiţi. Bogdan Ivan, Florin Manole şi Alexandru Rogobete sunt exemple că din rândul tineretului social-democrat se pot desprinde lideri performanţi, care să ajungă la nivelul cel mai înalt al administraţiei centrale. Un model este şi Gheorghe Şoldan pentru cei care doresc să reprezinte o schimbare în administraţia locală. Îmi doresc din suflet ca în TSD să coexiste ambiţia, energia, dar şi ideile inovatoare care să îi şlefuiască pentru contextul socio-economic actual. Prin viziunea lor proaspătă şi conectată la realităţile tineretului român, PSD se poate reforma! Ne propunem să fim cei care oferă şansa tinerilor să se exprime şi să contribuie la politicile publice. România are nevoie de mai mulţi tineri valoroşi în Guvern, ministere şi în zona administraţiei publice", a menţionat acesta. AGERPRES

"Deloc întâmplător, pe lângă liderul TSD, Mihai Ghigiu, deja cu o carieră politică solidă în Guvern şi acum în Parlament, PSD are astăzi o garnitură de miniştri tineri şi foarte bine pregătiţi. Bogdan Ivan, Florin Manole şi Alexandru Rogobete sunt exemple că din rândul tineretului social-democrat se pot desprinde lideri performanţi, care să ajungă la nivelul cel mai înalt al administraţiei centrale. Un model este şi Gheorghe Şoldan pentru cei care doresc să reprezinte o schimbare în administraţia locală. Îmi doresc din suflet ca în TSD să coexiste ambiţia, energia, dar şi ideile inovatoare care să îi şlefuiască pentru contextul socio-economic actual. Prin viziunea lor proaspătă şi conectată la realităţile tineretului român, PSD se poate reforma! Ne propunem să fim cei care oferă şansa tinerilor să se exprime şi să contribuie la politicile publice. România are nevoie de mai mulţi tineri valoroşi în Guvern, ministere şi în zona administraţiei publice", a menţionat acesta.

AGERPRES

Subiecte în articol: grindeanu sansa tineri politici publice
