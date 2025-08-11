Grindeanu, despre miniștrii USR: O abordare copilărească pe care noi nu o să o avem niciodată

„Nu mă puneți să fac catalogări vis-a-vis de partenerii de coaliție, dar pot să vă spun lucrurile cum le vede PSD-ul și cum s-au discutat în această ședință. De fiecare dată când noi intrăm la guvernare, suntem parteneri seriosi care se ocupă de politici de guvernare. În niciun caz să facem o politică de gherilă în interiorul PSD-ului (coaliției de guvernare - n.r.)”, spune Sorin Grindeanu despre miniștrii USR.

El a evitat să dea nume.

„Aici mă refer, dacă vreți, la exemple în care anumit titular de ministere nu se ocupă de politici publice acum când vorbim în domeniile pe care le coordonează, ci de a găsi fel de fel de lucruri în care se scoată în evidență moștenirea extraordinar de grea pe care o au. Asta este o abordare copilărească pe care noi nu o să o avem niciodată. Da, mergi la guvernare ca să faci politici publice pentru români, pentru cetățeni, pentru comunitățile din care fac parte acei cetățeni, nu pentru a vorbi de lucruri punctuale care trebuie să fie îndepărtate dacă au depășit o anumită linie”, încheie Grindeanu.

(sursa: Mediafax)