Guvernul declară război justiției?

În schimb, la doua zile dupa acest raport a aparut in media un proiect de ordonanta de urgenta, nesemnat, care modifica in intregime sistemul de pensionare al magistratiilor, majorand limita de varsta, diminuand procentul de la 80% la 65% dintr-o baza de calcul reprezentand ultimele 12 luni in loc de ultima luna, cum prevede legislatia inca in vigoare. O diminuare severa!

În afara de magistrați, ordonanța în cauză mai face vorbire de grefieri, funcționarii parlamentari și personalul aeronautic civil. Atât și nimic mai mult!

Numai că magistrații pensionați sunt circa 8.000 de persoane, grefierii, personalul aeronautic civil și funcționarii parlamentari reprezentând circa 2.000 de persoane. Pensiile speciale, asa cum se reține în raportul Bancii Mondiale sunt 200.000. Unde sunt restul de 190.000, din care cea mai mare parte sunt foști ofițeri și subofițeri ai Ministerului Apărării Naționale, polițiști, jandarmi, ofițeri ai serviciilor de informații, parlamentari, primari ?

Nu am nicio problema cu niciuna din aceste categorii profesionale, sunt convins ca si-au facut si isi fac datoria in conditii ireprosabile, dar se pune o problema de principiu, caci potrivit art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei, cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari. Adoptarea acestei ordonante ar determina un val de pensionari masive care ar afecta major sistemul judiciar, cu o perspectiva optimista de refacere de circa 10 ani, exact durata necesara formarii depline a unui magistrat. Cine are nevoie de aceasta degringolada in justitie, poate exista stat de drept fara justitie? De 15 ani lupt, cu mijloacele pe care le am la dispozitie, alaturi de alte ONG-uri, pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), dar acum gandesc ca poate inca e necesar. Consecintele acestui atac asupra justitiei sunt greu de imaginat.

Se invocă punctul 64 din PNRR, dar acest document nu a fost făcut cunoscut nici măcar Parlamentului, și cu atât mai puțin opiniei publice.

Nici premierul (pensionar militar), nici ministrul justiției și nici ministrul muncii nu și-au asumat paternitatea ordonanței apărute în media. Zvonurile spun că acest document a fost redactat în cadrul Casei Naționale de Pensii, deci cu știrea ministrului muncii. Fiind un act care afectează statutele profesionale, acesta ar trebui intocmit de departamentele de care aparțin respectivele grupuri profesionale.

Din declarația ministrului muncii rezultă că totalul celor două sute mii pensii așa zise speciale reprezintă 0,1% din PIB. Magistrații și grefierii reprezintă mai puțin de 5% din totalul pensiilor speciale, adică 0,02 din PIB.

Merită efortul?

Care este motivul care îi însuflețește pe politicenii noștri în luptă cu justiția? Ignoranța sau reaua credință? Ca motive economico-financiare, după cum se vede, nu sunt!

Dr. Dan Hazaparu (dreapta) alături de Dr. Gianni Buquicchio - Președintele Comisiei de la Veneția

Dr. Dan Hazaparu

Președinte

Fundatia Romana pentru Democratie prin Drept (FRDD)

P.S. Felicitari presedintei ICCJ Corina-Alina Corbu si presedintiilor curtilor de apel pentru luarile de pozitii in favoarea justitiei. Unde este Asociatia Procurorilor din Romania (APR), unde este Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si mai ales unde este Dragos Calin (Forumul Judecatorilor), care a cerut Curtii Europene de Justitie sa se pronunte daca judecatorii mai trebuie sa respecte deciziile Curtii Constitutionale?