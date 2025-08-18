Guvernul mai are zile până pe 8 septembrie: Capitala va fi ocupată de protestatari

Educația și administrația sunt cele două sectoare de activitate lovite puternic de măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan, iar funcționarii din instituțiile publice au anunțat că vor protesta pe 8 septembrie, în aceeași zi cu profesorii. Sindicaliștii din învățământ spun că de o lună se tot încearcă manipularea cadrelor didactice, astfel încât să nu participe la grevă și la mitingurile împotriva Guvernului, dar de data aceasta sunt afectați toți, nu doar membrii de sindicat, iar aceste încercări vor eșua lamentabil. Ultima „găselniță” a spărgătorilor de grevă este anunțul că sindicatele nu au fonduri pentru a acoperi zilele de întrerupere a activității, doar că în stradă ies mai ales cei care oricum își pierd posturile sau o mare parte din salarii, deci nu pot fi păcăliți așa. Într-o situație similară sunt și foarte mulți angajați ai primăriilor. Unii vor fi dați afară, ceilalți vor munci mai mult, pentru mai puțini bani. Liderul CNS „Cartel Alfa” a anunțat deja că în stradă se va cere căderea Guvernului.

Executivul are zilele numărate, dacă ținem cont de mobilizarea de forțe care se face în sectorul bugetar, unde nu sunt afectați doar membrii de sindicat, ci toți angajații. Funcționarii din instituțiile statului au ales data de 8 septembrie pentru declanșarea grevelor și participarea la protestele de stradă, aceeași dată anunțată inițial de profesori. Acesta coincide cu prima zi din viitorul an școlar - despre care sindicaliștii din Educație au anunțat deja că se va desfășura în fața Guvernului, nu în clase.

„Se încearcă, prin tot felul de metode, să fim determinați să nu participăm nici la grevă, nici la protestele de stradă care au fost anunțate. Acum o lună, când s-a anunțat că școala nu va mai începe pe 8 septembrie, pentru că vom merge cu toții în fața Guvernului, au început să circule tot felul de povești despre corupția liderilor sindicali din învățământ. Probabil că e cineva care crede că dacă ne arată cât de corupți sunt cei câțiva lideri sindicali, vom merge liniștiți la școală și vom accepta să fim batjocoriți de acest Guvern. Pe noi nu ne mai interesează liderii de sindicat și nici măcar sindicatele. Vom ieși cu toții în stradă, pentru că acest Guvern își bate joc de tot sistemul de învățământ și ne dă înapoi cu 35 de ani, prin aceste măsuri aberante. Ce n-au înțeles manipulatorii de serviciu ai Guvernului este că nu ține de sindicate acest protest. Acum s-a lansat altă sperietoare: că vom pierde banii pe zilele de grevă și de proteste, iar sindicatele din învățământ nu au un fond special pentru a acoperi aceste pierderi. Iar e absurd, pentru că noi ne asumăm să pierdem acei bani”, spune un profesor din Maramureș.

Legi modificate pentru a sparge greva

Acesta a mai explicat, pentru Jurnalul, că sunt mai multe tipuri de încercări de a-i determina pe angajații din învățământ să nu participe la proteste, dar valul de nemulțumire nu poate fi oprit cu niciun fel de amenințare sau manipulare, pentru că oamenii oricum pierd bani și au locurile de muncă amenințate, iar între 10.000 și 15.000 de cadre didactice vor rămâne fără catedre.

„Guvernul a modificat legislația, astfel încât să nu fim plătiți în timpul grevelor, chiar și atunci când sunt greve japoneze sau de avertisment și oamenii merg la muncă. Totul se face doar pentru a ne determina să ne supunem necondiționat oricăror măsuri care se iau împotriva noastră. Ne-am întors într-un comunism cosmetizat în democrație, unde ni se ia dreptul la protest și la grevă sub amenințarea că nu vom primi plata pentru munca noastră. Dar nu ne sperie, pentru că oricum ne-au luat banii, deci vom face grevă și vom ieși în stradă. Vor face asta și cei care nu sunt membri de sindicat”, mai spune sindicalistul.

Și Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a anunțat că declanșează greva și participă la protestele de stradă pe 8 septembrie. Mai ales angajații din administrația locală sunt afectați de așa-zisa reformă care bulversează deja toate instituțiile publice și lasă 40.000 de angajați fără locuri de muncă, doar pentru că se vor face tăieri de posturi și de salarii procentual, fără măcar să existe o evaluare a activității celor dați afară și fără niciun fel de consultare cu reprezentanții angajaților, așa cum ar fi trebuit să se întâmple, conform prevederilor Legii dialogului social.

Secretarul General al FNSA, Bogdan Șchiop, a declarat, pentru Jurnalul, că s-a stabilit data de 8 septembrie atât pentru grevă, cât și pentru manifestații, apoi a făcut o declarație similară și Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național SCOR, care îi reprezintă pe angajații primăriilor din comune.

O „răfuială politică” transformă primarii în șefi cu puteri depline

Președintele SCOR a explicat, în urma unei întâlniri cu reprezentanții comunelor din România, care a avut loc joia trecută, la Palatul Victoria, că protestul vine nu doar în urma problemelor de salarizare, ci mai ales pentru că actualul Guvern s-a străduit să modifice legislația în așa fel încât să distrugă statutul funcționarului public, iar totul este rezultatul unor „răfuieli politice” și al intenției unor primari de municipii de a-și da afară angajații indezirabili, dar legea va afecta mai ales situația din primăriile din mediul rural.

„Ordonatorul de credite poate stabili o funcţie publică ocupată ca fiind cu jumătate de normă. În termen de 30 de zile, numeşte definitiv funcţionarul public care ocupă acea funcţie, îl numeşte cu normă redusă la jumătate. Asta înseamnă o presiune extraordinară de intimidare la adresa funcţionarilor publici care incomodează la nivelul primăriilor urbane. La noi, la comune, nu există niciun fel de astfel de tendinţă. Presiunea a venit de la primarii marilor municipii, presiune pe persoanele, pe funcţionarii publici care asigură legalitatea actelor administrative prin secretarul general, legalitatea execuţiei bugetare, legalitatea în domeniul urbanismului şi legalitatea în domeniul achiziţiilor publice. Aici sunt cele patru domenii critice în care ordonatorul de credite intră, câteodată, în conflict cu funcţionarul public care păzeşte legalitatea”, a explicat Dan Cârlan.

Efectele acestei modificări legislative sunt și în legătură cu organizarea scrutinelor electorale: primarii vor avea mână liberă să dea afară pe cine doresc, toți angajații urmând să fie la mâna acestora, dar de voința edililor vor depinde și alte activități din localitățile pe care le conduc. Altfel spus, modificarea legislativă politizează excesiv funcțiile publice din primării, transformând primarii în decidenți unici și pe angajați în supușii lor - situație care influențează, ulterior, soarta alegerilor locale și parlamentare.

Pe 8 septembrie, cei care vor ieși în stradă vor striga, în mod inevitabil, „Jos Guvernul!”, spun toți reprezentanții sindicatelor - situație care fusese deja anunțată, de acum două săptămâni, de președintele CNS „Cartel Alfa”, Bogdan Hossu.