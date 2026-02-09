Identitatea României, pusă sub semnul întrebării: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denaturarea simbolurilor naționale

Viorica Dăncilă subliniază că ia este un element fundamental al patrimoniului cultural, purtat de români la sărbători religioase, evenimente comunitare și momente de identitate națională, fără nicio conotație politică. Ea consideră că asocierea acestui simbol cu agende ideologice reprezintă o interpretare forțată și lipsită de context cultural.
Fostul premier atrage atenția asupra responsabilității pe care presa internațională o are atunci când abordează simboluri ale identității altor popoare și afirmă că prezentarea iei drept „simbol ideologic controversat” creează percepții greșite și alimentează diviziuni artificiale. În acest context, Dăncilă solicită respect și corectitudine în reflectarea tradițiilor românești.
„Port cu mândrie ia românească și cred că simbolurile noastre culturale trebuie tratate cu respect, nu instrumentalizate”, a transmis Viorica Dăncilă, reafirmând importanța apărării identității culturale a României în spațiul public internațional.