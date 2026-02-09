Jurnalul.ro › Ştiri › Politică › Identitatea României, pusă sub semnul întrebării: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denaturarea simbolurilor naționale Identitatea României, pusă sub semnul întrebării: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denaturarea simbolurilor naționale

Identitatea României, pusă sub semnul întrebării: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denaturarea simbolurilor naționale

Sursa foto: FB Viorica Dancila/Fostul premier atrage atenția asupra responsabilității pe care presa internațională o are atunci când abordează simboluri ale identității altor popoare

Fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a reacționat public după apariția unui articol în publicația franceză Le Monde, în care ia românească este prezentată într-o cheie politizată. Potrivit acesteia, abordarea riscă să transforme un simbol al identității culturale românești într-un subiect de controversă ideologică, fără a reflecta realitatea din societatea românească.