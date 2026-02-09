Identitatea României, pusă sub semnul întrebării: Viorica Dăncilă acuză Le Monde de denaturarea simbolurilor naționale

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Feb 2026   •   14:02
Sursa foto: FB Viorica Dancila/Fostul premier atrage atenția asupra responsabilității pe care presa internațională o are atunci când abordează simboluri ale identității altor popoare

Fostul prim-ministru al României, Viorica Dăncilă, a reacționat public după apariția unui articol în publicația franceză Le Monde, în care ia românească este prezentată într-o cheie politizată. Potrivit acesteia, abordarea riscă să transforme un simbol al identității culturale românești într-un subiect de controversă ideologică, fără a reflecta realitatea din societatea românească.

Viorica Dăncilă subliniază că ia este un element fundamental al patrimoniului cultural, purtat de români la sărbători religioase, evenimente comunitare și momente de identitate națională, fără nicio conotație politică. Ea consideră că asocierea acestui simbol cu agende ideologice reprezintă o interpretare forțată și lipsită de context cultural.

Fostul premier atrage atenția asupra responsabilității pe care presa internațională o are atunci când abordează simboluri ale identității altor popoare și afirmă că prezentarea iei drept „simbol ideologic controversat” creează percepții greșite și alimentează diviziuni artificiale. În acest context, Dăncilă solicită respect și corectitudine în reflectarea tradițiilor românești.

„Port cu mândrie ia românească și cred că simbolurile noastre culturale trebuie tratate cu respect, nu instrumentalizate”, a transmis Viorica Dăncilă, reafirmând importanța apărării identității culturale a României în spațiul public internațional.

