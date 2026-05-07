Bolojan zguduie PNL din temelii: „Deciziile se luau în alte birouri!”

Ilie Bolojan, mesaj tranșant pentru liberali înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan: „Am separat apele. S-au limpezit”

Într-un moment de tensiune politică majoră, Ilie Bolojan a transmis un mesaj amplu pe Facebook adresat liberalilor, chiar înaintea unei întâlniri importante cu președintele Nicușor Dan. Declarațiile sale readuc în prim-plan ruptura de direcție din interiorul Partidului Național Liberal și deciziile controversate din ultimii ani, inclusiv alianța cu PSD.

Mesajul vine într-un context politic tensionat, marcat de prăbușirea guvernării și de negocieri pentru o nouă formulă executivă la Palatul Cotroceni.

Un mesaj cu adresă directă către liberali

În postarea sa, Bolojan vorbește despre parcursul său în partid și despre transformările prin care a trecut PNL în ultimele decenii, subliniind atât reușitele, cât și eșecurile.

„Sunt în PNL de peste 30 de ani. Am trecut prin bune și rele. M-am bucurat de victoriile obținute și de reușitele primarilor noștri. M-au întristat eșecurile și deciziile greșite. Am cunoscut oameni de caracter. Prin prieteniile legate, PNL a fost pentru mine a doua familie.”

Mesajul său are o puternică încărcătură personală, dar și politică, fiind interpretat ca un apel la redefinirea identității partidului într-un moment de răscruce.

Referire la perioada Cîțu și decizia controversată din 2021

Unul dintre cele mai importante pasaje din mesajul lui Bolojan vizează momentul din 2021, când conducerea PNL, aflată sub mandatul lui Florin Cîțu, a decis intrarea într-o alianță cu PSD.

Bolojan descrie ședința de la Vila Lac ca pe un moment în care deciziile reale nu se mai luau în interiorul partidului, ci în afara lui.

„În ultimii ani, am asistat la multe dintre deciziile complicate ale PNL. Două dintre ele, la care am participat, au fost relevante.

Prima: anul 2021, ședința conducerii PNL, la Vila Lac. Sunt mai mulți absenți. Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, după ce fusese „ales” pe un discurs anti-PSD, supune votului formarea alianței cu PSD.

Cine este pentru? Puțini ridică mâna, rușinați. Nu se numără voturile. Cine este împotrivă? Puțini ridică mâna. Se numără aceste voturi.”

El continuă cu o acuzație directă privind modul în care a fost formalizată decizia:

„Deși majoritatea nu ridică mâna la nicio întrebare, Cîțu trage concluzia că diferența dintre cei prezenți și cei care au votat împotrivă înseamnă un vot pentru alianța cu PSD.

Deciziile se luaseră în alte birouri, biroul de conducere al PNL doar le formaliza. Apele s-au amestecat și s-au tulburat. Ceea ce a urmat și unde ne-au dus aceste decizii, la sfârșitul anului 2024, se știe. Ne-a trecut glonțul pe la ureche...”

2026: ruptura definitivă de PSD și „limpezirea apelor”

În contrast cu episodul din 2021, Bolojan descrie ședința recentă a conducerii PNL ca pe un moment de clarificare politică și de redobândire a demnității interne a partidului.

El face referire la decizia de a rupe orice colaborare cu PSD și de a intra în opoziție.

„A doua: 2026, ședința extinsă a conducerii PNL, alaltăieri. După avertizarea dată PSD că duce țara într-o criză și că nu vom mai colabora cu ei dacă fac asta, în calitate de președinte al PNL supun votului să nu mai facem coaliție cu ei și intrarea în opoziție.

După o dezbatere cu replici și argumente, cine este pentru? 50 de colegi ridică mâna. Am văzut în ochii multora demnitatea recâștigată. Cine este împotrivă? Nicio mână ridicată. 4 nu au votat.”

Finalul acestei secțiuni este unul simbolic și puternic:

„Am separat apele. S-au limpezit. Decizia a fost luată în biroul de conducere al PNL, nu în alte birouri.”

Semnal politic înainte de întâlnirea de la Cotroceni

Mesajul lui Bolojan apare chiar înaintea discuțiilor de la Palatul Cotroceni, unde Nicușor Dan încearcă să găsească o formulă de guvernare după criza politică declanșată de moțiunea de cenzură.

În paralel, PSD, prin Sorin Grindeanu, a transmis semnale privind dorința de revenire la o coaliție extinsă, inclusiv cu un posibil nou premier din partea PNL, însă liberalii par să fi respins această variantă.

Un PNL „în opoziție” și o nouă etapă politică

Bolojan își încheie mesajul cu un apel la responsabilitate și unitate, dar și cu un avertisment privind perioada dificilă care urmează.

„Știu că nu va urma o perioadă ușoară și că nu există rezultate fără efort, fără echipă și fără depășirea unor greutăți. Dar am convingerea că PNL a ales drumul bun.”

El vorbește despre un partid care trebuie să își recâștige încrederea publică și să redevină relevant în procesul de modernizare a României.

„Cu seriozitate. Cu decență. Cu credință. Cu respect pentru muncă, pentru libertate și pentru demnitatea oamenilor. Iar Partidul Național Liberal va rămâne acolo unde a fost mereu în momentele grele ale istoriei: de partea României. Așa să ne ajute Dumnezeu!”

(sursa: Mediafax)