Ilie Bolojan, absent de la citirea moțiunii: De ce a preferat premierul să rămână la Guvern în timpul plenului reunit

de Redacția Jurnalul    |    29 Apr 2026   •   20:49
Sursa foto: Premierul a ales să ignore citirea moțiunii, anunțând că va merge în Parlament doar pe 5 mai.

De ce a lipsit Bolojan la citirea moțiunii de cenzură? Răspunsul purtătorului de cuvânt al Guvernului.

Premierul Ilie Bolojan nu a fost prezent la citirea moțiunii de cenzură în Parlament. Purtătorul de cuvânt Ioana Dogioiu a explicat absența succint: programul premierului a fost altul.

Întrebată de ce a ales premierul să nu meargă la citirea moțiunii, Ioana Dogioiu a răspuns că prezența nu este obligatorie.

„Guvernul României a fost reprezentat de domnul Săpunaru. Nu văd absolut niciun fel de problemă", a spus purtătorul de cuvânt. A precizat că Bolojan va fi prezent la dezbaterea moțiunii.

Întrebată ce alte întâlniri a avut premierul în cursul zilei, Dogioiu a refuzat să ofere detalii.

„Nu vă pot spune. Bună seara!", a fost răspunsul final.

 

(sursa: Mediafax)

 

 

 

Citește pe Antena3.ro
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
