Kelemen Hunor: Nu rezolvăm nimic cu moțiunea de cenzură

„Eu am discutat cu dl. președinte Drulă în aceste zile și i-am spus punctul meu de vedere, că vreau să rezolv câteva probleme, fiindcă șansele noastre să dăm jos guvernul sunt zero. Au 60%. Când au 60% o moțiune de cenzură este, din punct de vedere mediatic, un lucru interesant, dar nu rezolvi nimic. Eu am vrut să rezolv problema instituțiilor de cultură, problema autonomiei locale, am obținut aceste lucruri. Deci noi nu putem să dăm jos guvernul, dar am reușit să rezolvăm probleme importante”, spune Kelemen Hunor.

Liderul UDMR precizează că nu a văzut forma finală a proiectului de lege privind măsurile fiscale.

„Este adevărat că au existat dinspre PNL sugestii să existe o moțiune de cenzură, dar când am întrebat dacă votează o moțiune de cenzură au spus că nu. Atunci de ce să semnăm o moțiune de cenzură? (...) Ei sigur că nu sunt lăsați să iasă la vot și dacă nu mergi la vot nu poți să greșești la vot. Ei au majoritate 60% Nu putem da jos guvernul în acest moment”, încheie Kelemen Hunor.

(sursa: Mediafax)