Lasconi, de Georgescu: Cum o să arate România cu un președinte care în loc de SPP va avea mercenari?

„Eu văd, trăiesc, zilele astea, niște momente foarte ciudate. Cred că mulți oameni suferă de anxietate. Parcă e un dialog al surzilor. Le-ai arătat că Georgescu are prieteni cu kalashnikov, avea milioane de dolari prin podele, pe sub parchet, grenade și așa mai departe. Vezi că sunt contradictorii declarațiile lui. Inclusiv ieri, când a ieșit de la audiere, a făcut salutul fascist. Și în continuare te uiți la el ca la Dumnezeu. Și eu cred că niciun om al lui Dumnezeu și niciun bun creștin nu bagă atâta vrajbă între oameni. Nu se mai înțelege frate cu frate, soție cu soț. Totul este de o violență și orală, dar și fizică uneori”, a spus Elena Lasconi la Europa FM.

Întrebată dacă ar exista posibilitatea ca Georgescu să ajungă să candideze având în vedere acuzațiile care i se aduc, Lasconi a spus că se poate aștepta „la orice în România, mai puțin că o să întineresc în țara asta. În rest se poate întâmpla orice în țara asta”.

„Eu am spus-o de foarte multe ori. Cele trei abuzuri pe care le-a făcut Curtea Constituțională (...) sunt ireparabile de oricine vine președinte. Și Iisus, dacă vine președinte, nu știu dacă mai poate să repare abuzurile făcute de Curtea Constituțională. În momentul în care au scos-o pe doamna Șoșoacă din cursa pentru prezidențială, am fost singurul politician care am spus că este un abuz și că nu trebuiau să facă lucrul acesta și că instituțiile statului trebuiau să-și facă treaba. Dacă s-a întâmplat asta atunci, acum ar trebui să fie consecvenți. Dar dacă nu sunt consecvenți, atunci vor (...) vor aprinde un butoi cu pulbere în societatea românească”, a spus Lasconi.

Despre judecătorii de la CCR, care urmează să ia o decizie privind candidatura lui Georgescu, Lasconi spune că nu știe dacă „oamenii ăștia” o să ia o decizie „înțeleaptă”.

„Faptul că au scos-o pe doamna Șoșoacă, care a făcut nu știu ce derapaje, dar lași să zburde un candidat despre care se vorbește nu știu cât este de adevărat. O să vedem, poate o să ne lumineze procurorii, că a avut o campanie de câteva zeci de milioane de euro, că are mercenari. Încă o dată, dacă ne aude acum cineva și sunt sigură că ne aude multă lume, mercenarii sunt acele persoane care omoară oameni. Da, omoară oameni, omoară femei, omoară copii, omoară bărbați, omoară tineri, deci ei omoară oameni. Pentru asta sunt plătiți. Deci omul ăsta are astfel de prieteni și de bodyguarzi. Cum o să arate România cu un președinte care o să aibă în loc de SPP, mercenari”, se întreabă Lasconi.

