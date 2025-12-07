Marcel Ciolacu, președinte al CJ Buzău: Mulțumesc buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat

„Voi ține foarte mult la parteneriatul dintre Consiliul Județean și Primăria municipului Buzău pentru proiectele majore pe care le-am stabilit și, de asemenea, mă voi implica direct alături de primarul de la Râmnicul Sărat, pentru că, după cum bine știm, există o problemă în acest moment în Râmnicu Sărat și, de asemenea, voi continua, așa cum am promis, să fac parteneriate, de această dată, cu mai multe UAT-uri, cu mai multe primării, pentru o viziune și o dezvoltare echitabilă în interiorul județului Buzău”, a declarat Marcel Ciolacu, duminică seara.

„Mulțumesc mult încă o dată buzoienilor pentru votul pe care mi l-au acordat”, a adăugat el.

Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor, după numărarea voturilor din aproape 93% din secțiile de vot, Marcel Ciolacu are 51,77% și este urmat de Ștefăniță-Alin Avrămescu, cu 27,44%.

Diferența dintre cei doi este de aproape 20.000 de voturi, în condițiile în care mai sunt de numărat cu peste 10.000 de voturi.

(sursa: Mediafax)