PUSL: Legea salarizării riscă să declanșeze o criză socială. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline

Potrivit umaniștilor, proiectul a fost deja respins de marile confederații sindicale, iar suspendarea efectelor sale de către Curtea de Apel demonstrează că reforma a fost construită fără consultarea reală a celor pe care îi afectează.

PUSL apreciază că România nu își mai poate permite un interimat prelungit și cere formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline, capabil să renegocieze legea salarizării și să ofere soluții credibile pentru angajații din educație, sănătate și administrație.

„Suntem într-o situație în care nu mai putem aștepta. Cerem responsabilitate din partea tuturor, îi cerem președintelui Nicușor Dan să nominalizeze un premier, iar Parlamentul să voteze un guvern cu puteri depline, care să înceapă discuțiile cu părțile implicate, pentru a avea o lege a salarizării echitabilă”, a declarat europarlamentarul Maria Grapini, președintele Biroului Permanent Național al PUSL.

În opinia PUSL, doar un executiv cu legitimitate deplină poate construi o lege a salarizării care să asigure echitate în sistemul public și să respecte angajamentele asumate de România în fața partenerilor europeni.