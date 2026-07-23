Cum să zbori în siguranță în timpul sarcinii: Ce trebuie să știi înainte de plecare

De la acces prioritar la ghișee și benzi speciale de control de securitate, până la îmbarcare fără coadă sau asistență pentru mobilitate, multe dintre aceste servicii sunt disponibile la cerere.

Ce trebuie să știi înainte de următorul zbor

Check-in prioritar

Unele companii aeriene le permit femeilor însărcinate să folosească ghișeele de check-in destinate pasagerilor Business Class sau celor cu prioritate. Politica diferă de la un operator la altul, motiv pentru care este recomandat să întrebi personalul aeroportului sau să verifici regulile companiei înainte de plecare.

Benzi dedicate familiilor la controlul de securitate

În multe aeroporturi, benzile rezervate familiilor cu copii mici sunt accesibile și femeilor însărcinate. Această facilitate este disponibilă în numeroase aeroporturi europene, inclusiv la Roma Fiumicino, Veneția Marco Polo, München, Paris Charles de Gaulle (în perioadele de vacanță) și în cele 46 de aeroporturi administrate de Aena în Spania, precum Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca sau Málaga.

Chiar dacă această opțiune nu este afișată în mod explicit, personalul aeroportului poate direcționa pasagerele însărcinate către coada prioritară, la cerere.

Dreptul să refuzi scanerul corporal

Scanerele corporale utilizate în aeroporturi sunt considerate sigure pentru femeile însărcinate și pentru făt. Totuși, legislația europeană le oferă pasagerilor posibilitatea de a refuza această procedură.

În acest caz, controlul de securitate se realizează prin metode alternative, inclusiv o verificare manuală. În unele state, precum Marea Britanie, pasagerele pot solicita ca aceasta să aibă loc într-un spațiu privat.

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Asistență pentru mobilitate

Dacă sarcina este însoțită de grețuri severe, dureri sau alte probleme medicale care îngreunează deplasarea, poți solicita asistență specială din partea companiei aeriene. Serviciul trebuie, de regulă, rezervat cu cel puțin 48 de ore înainte de zbor și poate include scaun cu rotile sau transport în terminal cu vehicule speciale.

Certificatul medical nu este necesar în primele luni de sarcină

Majoritatea companiilor aeriene permit femeilor cu sarcină fără complicații să călătorească fără certificat medical până în jurul săptămânii 28 de sarcină. După această perioadă, regulile diferă în funcție de operator și de tipul sarcinii, astfel că verificarea condițiilor înainte de rezervare este esențială.

Îmbarcare prioritară, la cerere

Multe companii aeriene oferă femeilor însărcinate posibilitatea de a urca primele în avion, chiar dacă această facilitate nu este întotdeauna menționată pe site-urile oficiale. Dacă ai nevoie de mai mult timp pentru a te instala la locul tău, merită să întrebi personalul de la poarta de îmbarcare.

Poți sta lângă însoțitor fără taxe suplimentare

Noile reguli adoptate la nivelul Uniunii Europene privind drepturile pasagerilor aerieni prevăd că femeile însărcinate vor avea dreptul să stea alături de persoana care le însoțește, fără a plăti taxe suplimentare pentru rezervarea locurilor.

Ce este bine să verifici înainte de plecare

Înainte de a călători cu avionul în timpul sarcinii, este recomandat să verifici politica companiei aeriene privind zborurile pentru gravide, să ai asupra ta documentele medicale necesare, dacă sunt solicitate, și să anunți din timp dacă ai nevoie de asistență specială.

Deși regulile diferă de la o companie la alta, majoritatea operatorilor și aeroporturilor oferă facilități menite să facă zborul mai confortabil și mai puțin solicitant pentru viitoarele mame, notează euronews.ro.