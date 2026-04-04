Mihai Fifor agită apele: „Iresponsabil să mergem mai departe pe un drum pe care 80% dintre români îl consideră greșit”

„Când pune vocea de scenă, Ilie Bolojan rostește, gutural, grav, profund, a la Barry White: . Suspină gospodinele în Bihor...Dacă ar fi și altceva decât sprâncene, voce și vorbe goale, poate că ar convinge pe cineva. Din păcate, însă, firul roșu care traversează întreaga sa guvernare, de mai bine de 9 luni, este exact opusul: (i)responsabilitatea. Gravă. Cronică. În detrimentul românilor”, a scris Fifor, sâmbătă, pe Facebook.

El arată că ar fi iresponsabil din partea PSD să meargă mai departe pe un drum pe care 80% dintre români îl consideră greșit și spune că un partid responsabil nu asistă pasiv la prăbușire, ci arată solidaritate cu românii puși la pământ de „reformă”.

Social-democratul afirmă că ar fi irespoinsabil din partea PSD să gireze un guvern incapabil să reacționeze în criză și să susțină în continuare o guvernare care destabilizează economia.

„Nu mai putem ascunde realitatea în spatele unor cuvinte goale precum , sau . A continua în această formulă nu înseamnă stabilitate. Înseamnă complicitate la declin. Înseamnă complicitate la măsuri aberante care au dus și duc România în gard. Să fim clari: când economia se prăbușește, nu există stabilitate. Există doar vulnerabilitate. Stabilitatea reală înseamnă să oprești declinul, nu să îl administrezi pasiv. Înseamnă să ai curajul unei schimbări reale. Pentru binele fiecărui român. Nu doar pentru privilegiații de la masa mare a premierului Bolojan”, adaugă Mihai Fifor.

El acuză că premierul a transformat guvernarea într-un exercițiu de veto personal: „Refuză dialogul, respinge orice alt punct de vedere și blochează sistematic inițiative esențiale – luni întregi pentru programul de relansare economică, pentru buget, pentru măsuri sociale, săptămâni pierdute în plină criză. Decizii întârziate, oportunități ratate, costuri plătite tot de români”.

Social-democratul arată că Bolojan nu este în conflict cu un singur partid, ci este în conflict cu toată lumea, iar uneori „pare că e în conflict cu sine însuși”.

„Respinge nu doar propunerile PSD, ci pe ale tuturor. A sfidat întreaga Coaliție când a tăiat investițiile locale. A stârnit nemulțumiri inclusiv în propriul partid, unde primari și lideri locali au contestat public măsurile sale. A reușit performanța de a antagoniza simultan partide, administrații și categorii sociale. Un guvern nu poate funcționa așa. O țară nu poate fi condusă așa. România nu își permite să fie ținută pe loc de aroganța, rigiditatea și încăpățânarea unui singur om. Într-un context economic dificil, cu presiuni externe tot mai mari, avem nevoie de un guvern funcțional, capabil să reacționeze rapid și coerent. Astăzi, guvernul nu reacționează la timp, nu corectează și nu livrează rezultate”, mai spune liderul PSD.

„Până astăzi, bilanțul este limpede: multă voce, puțin talent. Și când tot ce faci îți dă cu minus, responsabil este să pleci”, a conchis Mihai Fifor.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)