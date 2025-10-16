Mihai Fifor, ironic către Moșteanu: Luați-vă trotineta, domnule ministru, și plecați

„A mai trecut o zi și nimeni nu-și asumă uriașa bătaie de joc care a pus pe jar mii de români. Așa-numitul exercițiu de mobilizare
Acesta a criticat atitudinea ministrului Apărării: „Era firesc, cel puțin, un gest de bun-simț din partea ministrului Apărării, domnul Moșteanu – o asumare, o scuză, o minimă explicație pentru haosul creat. Dar nu. Tăcere totală. Un exercițiu de tăcere mai mare decât cel de mobilizare”.
Liderul social-democrat a lansat și o serie de ironii la adresa lui Moșteanu: „La urma urmei, la ce să te aștepți de la un
Acesta a mai adăugat că exercițiul care a fost „o demonstrație de incompetență” a afectat credibilitatea României ca stat NATO: „O lume întreagă a văzut un episod penibil, care aruncă o umbră nemeritată asupra militarilor români, a structurilor care chiar își fac datoria, și asupra imaginii României ca partener serios în NATO. Oare ce spun astăzi partenerii noștri, care privesc spre România ca spre principalul furnizor de securitate la Marea Neagră?”
„Ați făcut de râs o instituție respectată și o țară întreagă”, conchide Fifor, cerând totodată demisia ministrului Apărării: „Singurul gest de demnitate care v-a mai rămas este unul simplu și onest: Luați-vă trotineta, domnule ministru, și plecați!!!”
(sursa: Mediafax)