Mihai Weber: „Ne vom opune oricărui derapaj sau abuz care va veni de la viitorul Președinte”

Social-democratul spune că în ultimii ani România s-a dezvoltat și că a cunoscut „cea mai prolifică perioadă din ultimii ani”. Mihai Weber a mai menționat și că „acest proces trebuie să continue, indiferent de cine va fi președinte!”.

„Românii își doresc schimbarea și singurul mod prin care o pot obține este prin vot! Această nevoie de schimbare este strâns legată de modelul de Președinte pe care România l-a avut până acum. De la un președinte am rămas cu veniturile tăiate și cu taxele crescute. De la altul am rămas cu gustul amar al absenței din viața națiunii noastre. Am demonstrat, nu doar o dată, că se poate și că avem soluții, deși Preşedinţia României era în mâinile lui Băsescu sau Iohannis. Cel mai elocvent exemplu îl reprezintă perioada 2019-2024, mandatul ultimului președinte, când, datorită programelor de dezvoltare elaborate, România a cunoscut cea mai prolifică perioadă de dezvoltare din ultimii zeci de ani! Acest proces trebuie să continue, indiferent de cine va fi președinte”, spune Mihai Weber.

Social - democratul consideră că partidele au câștigat alegerile locale și parlamentare pentru că „românii au avut încredere în echipa lor are determinarea și priceperea necesară în administrația publică locală și centrală”.

Mihai Weber a continuat asigurându-i pe cetățeni că „lupta pentru protejarea populației vulnerabile, continuarea investițiilor și menținerea unei politici interne si externe echilibrate” va continua. Deputatul spune că România nu trebuie să piardă ceea a câștigat cu multe eforturi, în „zeci de ani de muncă”.

„Decizia aparține fiecăruia dintre noi, însă tot ceea ce contează este ca viitorul României să fie menținut pe calea stabilității și a dezvoltării. Dar cel mai important lucru pe care trebuie să-l știe românii este faptul că ne vom opune oricărui derapaj sau abuz la adresa lor, care va veni de la viitorul Președinte al României, indiferent de cine va fi acesta!”, a conchis Mihai Weber.

(sursa: Mediafax)