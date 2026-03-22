Mirabela Grădinaru ajunge la Casa Albă înaintea lui Nicușor Dan. România participă la summitul global al educației digitale

Prima apariție la Casa Albă: Mirabela Grădinaru participă la summitul global al Melaniei Trump

România va fi reprezentată la cel mai înalt nivel la Washington, unde Mirabela Grădinaru participă, la invitația Melaniei Trump, la un summit global dedicat educației digitale a copiilor. Evenimentul reunește lideri internaționali, companii tehnologice de top și experți în politici publice.

Administrația Prezidențială a anunțat oficial participarea unei delegații române la Washington D.C., în perioada 24–25 martie 2026, la summitul inaugural al unei coaliții globale dedicate educației digitale a copiilor. Evenimentul este organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump.

Invitația a fost adresată direct Mirabelei Grădinaru, partenera președintelui României, în cadrul unui demers internațional care reunește Prime Doamne și reprezentanți din peste 45 de state.

Summit global despre viitorul copiilor în era digitală

Evenimentul, intitulat „Pregătind viitorul împreună”, are ca obiectiv consolidarea cooperării internaționale pentru dezvoltarea educației digitale și creșterea siguranței copiilor în mediul online.

Agenda include teme esențiale precum:

utilizarea tehnologiei și inteligenței artificiale în educație

accesul la instrumente digitale moderne pentru elevi și profesori

protecția copiilor în mediul online

Summitul începe pe 24 martie, cu o sesiune de lucru la Departamentul de Stat al SUA, și se încheie pe 25 martie cu o reuniune la nivel înalt la Casa Albă.

Delegația României și întâlniri la nivel înalt

Din delegația oficială fac parte Vlad Ionescu, consilier de stat pentru politică externă, și Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă, alături de Mirabela Grădinaru.

În marja vizitei, sunt programate mai multe întâlniri strategice, inclusiv cu Lisa Choate, președintele American Councils for International Education, organizație care derulează programe importante de schimb educațional cu România, precum FLEX și FLEX Abroad.

De asemenea, delegația română va participa la o masă rotundă cu medici români din SUA specializați în tratarea adicțiilor, dar și la o vizită la The Thrive Center for Children, Families, and Communities din cadrul Georgetown University.

Giganți tech și lideri globali, prezenți la Washington

La summit participă și unele dintre cele mai mari companii din tehnologie la nivel mondial, inclusiv OpenAI, Microsoft, Meta, Google sau Adobe, ceea ce subliniază importanța globală a evenimentului.

Inițiativa vine în contextul unei preocupări tot mai mari pentru impactul tehnologiei asupra dezvoltării copiilor și pentru nevoia unor politici publice adaptate noii realități digitale.

România își reafirmă angajamentul pentru educația digitală

Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administrației Prezidențiale de a susține educația digitală și de a dezvolta proiecte dedicate copiilor și tinerilor.

În plan intern, Mirabela Grădinaru a promovat deja proiectul „România în lumină”, o inițiativă socială axată pe sănătate, educație și sprijin pentru categoriile vulnerabile.

Mediafax