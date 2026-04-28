Război total în Parlament: Moțiunea PSD-AUR împotriva lui Bolojan, depusă astăzi

A fost publicat textul moțiunii de cenzură

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Guvernul condus de Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația.

Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată!

De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale.

Vorbim despre un mecanism care exclude românii de la participare și mută bani din proprietatea statului în buzunarele private ale unor cercuri obscure de interese.”, se arată în textul moțiunii de cenzură, susținută de partidele PSD, AUR și Grupul PACE – Întâi România.

Sunt aduse atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan și vicepremierului, Oana Gheorghiu.

„Vorbim aici de tranzacții din care statul român ar pierde miliarde de lei prin subevaluarea activelor. Practic, sunt bani evaporați din patrimoniul public, la dispoziția premierului Bolojan, prin pixul vicepremierului Gheorghiu.

Iar efectele nu se opresc aici: scade valoarea acestor companii, scade influența statului în sectoare strategice, iar în cazul Romgaz se coboară sub praguri de control esențiale. Este o decizie care slăbește poziția statului exact acolo unde ar trebui să fie mai puternic!

Dacă asta nu este subminare a economiei naționale, atunci ce este?

Pentru a distrage atenția publică, în scopul celei mai mari ticăloșii din ultimele decenii, s-a întocmit o listă de companii profitabile amestecate cu abilitate printre companiile cu pierderi și s-a pedalat pe urgența scoaterii acestora la vânzare.

Această grabă nu are nimic în comun cu responsabilitatea guvernării. Are însă toate semnele unui tun la adresa patrimoniului public, sub masca unei panici bugetare și ale unei gândiri pe termen scurt, în care companiile profitabile devin primele victime. În contextul economic și geopolitic actual, România ar trebui să își consolideze activele, pe modelul celorlalte state din UE, nu să le dezmembreze și să le înstrăineze exact când acestea produc venit.”, se menționează în moțiune.

PSD și AUR intenționează să depună astăzi, după ora 12:00, moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, potrivit unor surse G4Media.

Cele două partide au reușit, de altfel, încă de luni seară să adune semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, mai confirmă sursele.

Pentru inițierea demersului este nevoie de o pătrime din numărul total al senatorilor și deputaților, adică 117 semnături.

Cele două partide ar fi strâns chiar mai multe semnături decât pragul minim, pentru a transmite un semnal de forță politică înaintea votului din Parlament. PSD și AUR au împreună 220 de parlamentari, în timp ce pentru adoptarea moțiunii sunt necesare 233 de voturi.

(sursa: Mediafax)