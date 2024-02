Ciucă, în ședința PNL: Comasarea va anula riscul creșterii curentelor extremiste - surse

„Comasarea va putea să asigure o prezența cât mai mare a cetățenilor la vot. Va anula riscul creșterii curentelor extremiste și nu în ultimul rând va asigura: stabilitatea politică, coerența actului de guvernare și evitarea unei situații de degringolada în condițiile în care la granița României există un conflict care din păcate are un potențial care vizează nu numai Ucraina, ci și Republica Moldova. Fiind vorba de o negociere, am ținut cont de cee a ce a însemnat activitatea PNL din momentul în care și-a asumat guvernarea până astăzi și nevoia de a asigura activitatea politică și continuarea actului de guvernare. PNL a avut că obiectiv principal dezvoltarea României. Și îl are în continuare. În acest sens, s-au depus toate eforturile pt absorbția fondurilor europene într-un procent cât mai mare. Am încheiat anul 2023 cu o absorbție de peste 95%”, le-a spus Nicolae Ciucă liderilor PNL.

El a amintit și de investiții și a spus că „PNL, dincolo de asigurarea încrederii investitorilor și absorbției investițiilor străine în sume record, s-a preocupat să asigure bani pentru investiții și ne-am preocupat de ceea ce înseamnă modernizarea României în mediul rural”.

„Am avut liniile roșii de care partidul nu s-a desprins- cota unică, pilonul 2 de pensii, sprijinirea și consolidarea mediului de afaceri și a capitalului autohton. Am făcut tot ce a fost posibil pt a sprijini toate proiectele care vizează industrializarea țării. Și sprijinul pe care PNL l-a asigurat pt fermierii din România. Dezvoltarea sectorului energetic, dincolo de măsurile luate pt trecerea țării prin criză energetică. Suntem un pilon de stabilitate, una din puținele țări care a asigurat o coerentă în ceea ce privește politică internă și politică externă, fiind o țară care a permis derularea de măsuri în ceea ce privește asigurarea securității în regiunea Marii Negre. Sunt convins că ați avut întâlniri cu omologi din țări europene și non europene, iar România a fost apreciată pt formulă de stabilitate. La finalul negocierilor, pornind de la cele spuse, am reușit că în final să venim cu o formulă agreată de comasare a alegerilor europarlamentare cu locale și la liste comune la europarlamentare, care să permită continuitatea proiectelor noastre. Este un prim pas pentru o guvernare responsabilă după 2024. O guvernare puternică pentru România. Este un efort important, dar trebuie să primeze mai mult interesul României și al românilor. De aici și de peste hotare”, a încheiat Ciucă.

(sursa: Mediafax)