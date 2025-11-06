Nicușor Dan: „Agresiunile Rusiei arată că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm”

„Toate amenințările și provocările cu care ne confruntăm în prezent, de la războiul din Ucraina până la amenințările cibernetice și războiul hibrid, toate acestea ne amintesc că pacea și securitatea nu sunt niciodată garantate, de aceea reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. (...) Avem o continuare a războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei, chiar la granița României. Pentru asta și pentru ceilalți aliați de pe flancul estic, dar și pentru NATO în ansamblu său, agresivitatea Rusiei, dincolo de Ucraina, prin încălcările recente ale spațiului aerian aliat, precum și prin intensificarea și diversificarea atacurilor hibride, reprezintă o dovadă în plus că trebuie să facem mai mult pentru a fi pregătiți să ne apărăm”, a spus președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat rolul NATO este de a proteja pacea și a spus că responsabilitatea statelor membre este de a descuraja orice potențială agresiune.

„Avem încredere de plină că NATO și aliații de pe ambele maluri ale Atlanticului sunt angajați să apere fiecare centimetru al Alianței. Noi, aliații europeni, trebuie să ne asumăm responsabilități crescute în apărarea continentului și pentru a ne spori capabilitățile militare și de apărare. Și pentru asta este absolut necesar să consolidăm industria de apărare națională, cea europeană precum și cea transatlantică”, adaugă Nicușor Dan.

El a subliniat că aliații europeni trebuie să își asume o parte tot mai mare din efortul militar, inclusiv prin creșterea investițiilor, în linie cu obiectivul NATO stabilit la summitul de la Haga: atingerea pragului de 5% din PIB până în 2035. România, a spus acesta, a ajuns la 2,24% în 2025 și va continua să își majoreze cheltuielile.

Un accent special a fost pus pe necesitatea revitalizării industriei de apărare. Nicușor Dan a afirmat că sectorul românesc are un potențial important, dar a fost „neglijat în ultimii ani”, deși are infrastructura necesară pentru a contribui la creșterea producției europene de armament.

„Un obiectiv strategic îl reprezintă și consolidarea mobilității militare pe axa nord–sud a flancului estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră”, punctează Dan.

De asemenea, acesta a cerut dezvoltarea cooperării dintre state, guverne și mediul privat pentru a produce echipamente moderne, pentru a asigura lanțuri de aprovizionare solide și pentru a valorifica noile tehnologii.

„Doar lucrând împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru provocările noastre comune”, a afirmat Nicușor Dan, apreciind rolul forumurilor care facilitează dialogul direct între industrie și alianță.

Acesta a încheiat subliniind că România este „mai apărată ca oricând” și pregătită să își întărească rolul pe flancul estic, în contextul deteriorării climatului de securitate din regiune.

(sursa: Mediafax)