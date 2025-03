Nicușor Dan: Rolul președintelui este să adune toate energiile pentru a face o țară puternică

„România are un mare potențial. România poate să fie o țară puternică în Europa. România are un mediu privat care, în ciuda opreliștilor care au venit de la administrația publică din România, performează. România are specialiști în țară, România are specialiști în diaspora, în asociații profesionale, inclusiv în sistemul de stat. Și este rolul președintelui să adune toate energiile pe care România le are pentru a face din România acea țară puternică care să conteze în Europa și în lume și care să-i facă pe conaționalii noștri din diaspora să vrea să se întoarcă România. Pe scurt, despre asta va fi campania electorală. Încă o dată și încă o dată va fi o campanie electorală a voluntarilor, a oamenilor simpli care au mai multă încredere decât au politicienii și acel proiect politic care va avea voluntarii care vor convinge cei mai mult pe semenii lor, acel proiect politic va câștiga. Sunt optimist”, spune Nicușor Dan.

El spune că nu este de acord cu propunerea Elenei Lasconi de susținere a candidaturii lui Ilie Bolojan.

„Faptul că sunt aici dovedește contrariul. Am făcut un anunț în 16 decembrie în care am spus că voi candida. Toți oamenii pe care îi vedeți aici și mii de alți i-au lucrat pentru candidatura asta, evident că mergem înainte”, adaugă el.

El precizează că are 320-330 de panouri în București și în țară.

„Nu e candidatura mea, e candidatura acestor 240.000 de oameni care au semnat pentru ea”, încheie Dan.

(sursa: Mediafax)