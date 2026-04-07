Scandalul pozelor trucate ia o întorsătură neașteptată: Nicușor Dan caută ”sponsorii”din umbră ai campaniei de denigrare

Președintele a fost întrebat despre scandalul fotografiilor marți, în timp ce se afla la Timișoara pentru a participa la inaugurarea Centrului de Mari Arși. El a spus că este treaba procurilor și a dezvăluit că vrea să afle cine i-a plătit pe cei implicați. De altfel, două dintre persoanele implicate au lucrat și pentru echipa Nicușor Dan, a mai spus președintele.

„Sunt două lucruri clare, eu am făcut plângere la DIICOT a doua zi după ce elementele au părut în spațiul public. (...) Eu am lucrat cu mai multe echipe. (...) Două dintre aceste persoane au fost și în fotografiile despre care vorbim, mai departe este treaba procurorilor (...) întrebarea esențială este cine i-a plătit pe oamenii ăștia”, a declarat Nicușor Dan.

Procurorii DIICOT au făcut mai multe audieri în scandalul fotografiilor publicate de Elena Lasconi în 2025, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidata USR susținea atunci că Nicușor Dan și Victor Ponta s-au întâlnit cu fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, lângă București. Pe scurt, procurorii cred că fotografiile ar fi fost realizate chiar de una dintre echipele implicate în campania electorală din 2025. Se pare că în realizarea scenei au fost implicate mai multe persoane care s-au „mascat”, au făcut fotografiile și închiriat imobilul din Tunari, Ilfov.

