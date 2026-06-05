Nicușor Dan face apel la partide: „Sprijiniți guvernul tehnocrat” și îl exclude pe AUR din negocieri

Guvern tehnocrat în România? Mesajul tranșant al lui Nicușor Dan și strategia pentru noul Executiv

Președintele României, Nicușor Dan, face apel la partidele pro-occidentale să susțină formarea unui guvern tehnocrat, în contextul negocierilor politice pentru constituirea noului Executiv. Șeful statului exclude explicit orice colaborare cu Alianța pentru Unirea Românilor și confirmă desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Apel politic pentru un guvern tehnocrat cu sprijin pro-occidental

Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm către formațiunile politice pro-occidentale, solicitând susținerea unui guvern tehnocrat, pe care îl consideră singura soluție viabilă pentru actualul context parlamentar.

„Eu am speranța că toate forțele pro-occidentale vor sprijini acest guvern, pentru că nu există o altă posibilitate logică, pro-occidentală, și care să aibă și o majoritate în spate”, a spus Nicușor Dan.

Declarația vine în contextul unor negocieri politice tensionate, în care partidele parlamentare nu au ajuns încă la un consens privind formula de guvernare.

Negocieri politice și rolul premierului desemnat

Șeful statului a explicat că premierul desemnat va avea sarcina de a purta discuții directe cu formațiunile politice pentru a construi o majoritate parlamentară funcțională.

„Premierul desemnat va avea discuții pe componență, pe program, cu partidele de la care așteaptă sprijinul și eu sunt optimist că, în cele din urmă, îl va obține”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a subliniat că preferă scenariul în care partidele din fosta coaliție guvernamentală să susțină noul Executiv tehnocrat, considerând această variantă cea mai stabilă politic.

„Scenariul care mie îmi place cel mai mult ar fi ca partidele din fosta coaliție să sprijine acest guvern tehnocrat”, a declarat el.

Excluderea AUR din negocieri

În ceea ce privește posibilele scenarii de negociere, președintele a fost categoric în privința formațiunii Alianța pentru Unirea Românilor, excluzând orice discuție politică.

„Cu AUR nu se pune problema”, a spus acesta.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că, deși premierul desemnat are libertatea de a purta negocieri, colaborarea cu această formațiune nu este luată în calcul.

Eugen Tomac, desemnat premier și deschiderea negocierilor

În centrul noii configurații politice se află desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru. Acesta urmează să conducă discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern cu susținere în Legislativ.

„Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru”, a anunțat Nicușor Dan.

Potrivit Administrației Prezidențiale, decizia vine după consultări extinse cu formațiunile politice și are ca obiectiv depășirea blocajului parlamentar.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție este un prim-ministru independent de partidele din Parlament”, a spus Nicușor Dan.

De ce un premier politic, nu un tehnocrat clasic

Într-o declarație separată, șeful statului a explicat și logica din spatele alegerii lui Eugen Tomac, argumentând că experiența politică este esențială într-un context de negociere complicat.

„Contrar aparențelor, politica e o meserie, adică posibilitatea de a negocia, de a-ți ierarhiza argumentele, mizele, capacitatea de interacțiune cu partide, este o meserie care se învață în timp. Și de aceea, dat fiind contextul complicat, atât de complicat că am avut o coaliție care se destramă, am considerat că un politician e mai bun decât un economist care n-a avut de-a face cu politicieni tot timpul”, a explicat Nicușor Dan.

Acesta a adăugat că niciun partid nu a reușit să vină cu o majoritate clară în cadrul consultărilor, ceea ce a făcut necesară o soluție independentă.

Mediafax