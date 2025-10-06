Nicușor Dan și-a numit consilierii prezidențiali. Cine sunt responsabilii pentru politica internă și externă

„Administrația Prezidențială anunță că mai multe poziții cheie au fost ocupate începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. Numirile reflectă angajamentul Președintelui pentru profesionalism, responsabilitate și loialitate față de instituție, în conformitate cu cadrul legal”, transmite instituția.

Cine sunt consilierii președintelui

Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă,

Ana-Maria Geană – consilier de stat pentru românii de pretutindeni,

Eugen Tomac – consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni,

Alexandru Ciurea – consilier prezidențial pe probleme juridice,

Ludovic Orban – consilier prezidențial pentru politică internă,

Diana Iancu – consilier prezidențial pentru comunicare publică

Andreea Miu - va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale.

Alți consilieri numiți de președinte

Valentin Naumescu pentru afaceri europene,

Cosmin Soare pe probleme constituționale,

Ramona Dinu pentru guvernanță corporativă și turism,

Ștefania Simion pentru mediu,

Diana Punga pentru relația cu societatea civilă,

Cristian Roșu pentru relații publice

Roxana Butnaru la Cancelaria Ordinelor.

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, se menționează în finalul comunicatului.