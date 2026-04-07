Nicușor Dan avertizează: Un guvern minoritar nu este o soluție fericită pentru România

Președintele a vorbit, mai întâi, despre stadiul centrelor pentru mari arși din România, construite cu sprijinul Băncii Mondiale, menționând că există un progres diferit al lucrărilor din țară.

„Avem trei spitale de mari arși pe fonduri de la Banca Mondială… Aici, după cum vedeți, e aproape gata partea de construcție, 95% și urmează echipamentul. La Târgu Mureș suntem undeva pe la 80%, iar la București suntem undeva la 50% pe acest proiect pe Banca Mondială, la Grigore Alexandrescu, unde am semnat autorizația acum patru ani”, a declarat Nicușor Dan.

În ceea ce privește situația politică și posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare, așa cum se vehiculează, președintele României a evitat să comenteze scenarii concrete, dar a declarat că este nevoie de stabilitate și colaborare între partidele pro-occidentale de la putere.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la sfârșit obiectivele pe care și le-a asumat. Aceste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE… au colaborat destul de bine pe PNRR”, a spus el.

„Mai au 5 luni pentru a absorbi banii ăștia. Deci cred că, dincolo de declarații politice, joc politic, chiar configurații politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România și le-a stabilit.”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă îi va cere demisia premierului Ilie Bolojan, Nicușor Dan a respins o astfel de intervenție.

„Eu? În ce calitate? Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile… Ce pot eu să spun este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a afirmat președintele

