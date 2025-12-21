Nicușor Dan acuză presiuni și intimidări în sistemul de justiție. Președintele propune un referendum în justiție: „CSM va pleca de urgență dacă nu acționează în interes public”

Șeful statului afirmă că foarte puțini magistrați au acceptat să participe public la discuțiile de luni, de teamă unor posibile repercusiuni, și acuză existența unor presiuni, intimidări și influențe exercitate în interiorul sistemului. În același timp, Nicușor Dan anunță că a primit mii de pagini de sesizări care semnalează probleme structurale grave, inclusiv legate de puterea excesivă a conducerilor instanțelor și de modul de promovare a magistraților.

Declarații președintele Nicușor Dan:

„Au fost extrem de puțini magistrați care și-au exprimat intenția să vină la discuția de mâine, față de cele aproximativ 1.000 de persoane care au semnat scrisoarea. Sunt în jur de 20 de magistrați în nume individual și încă aproximativ 20 din partea unor asociații. În ultimele zile au avut loc ședințe în anumite instituții, au existat mesaje de influențare și chiar de intimidare.

Unii au cerut să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, ca participarea să nu aibă repercusiuni. Am ajuns chiar la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli. Chiar colegi ai mei să îi preia din benzinării, ca să nu se vadă că intră la Cotroceni.

Vorbim însă despre lucruri foarte importante. De aceea, mâine, la ora 10:00, vom avea o discuție publică cu cei care își asumă un mesaj public, iar toate întâlnirile confidențiale vor fi reprogramate. Oricine va solicita o întâlnire confidențială o va avea, dar nu mâine.

Concluzia acestor sesizări, a majorității dintre ele, este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public, ci în interesul unui grup pe care îl constituie și că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea de multe ori discreționară a acestui grup de persoane și atunci inclusiv promovările la Inalte Curte s-au făcut pe criterii de obediență, nu pe criterii de profesionalism.

Ni se semnalează o atitudine discreționară a Inspecției Judiciare. În esență, concluzia acestor sesizări, ca majorității dintre ele, este că există o categorie de magistrați, membri ai CSM, conduceri ale instanțelor, care nu acționează în interes public și care acționează în interesul unui grup pe care-l constituie și că activitatea profesională a magistratului este dependentă de acțiunea de multe ori discreționară a acestui grup de persoane. Se spune cu subiect și predicat că inclusiv promovările la Înalta Curte de Casație și Justiție s-a făcut pe criterii de obediență și nu pe criterii de profesionalist, cu atât mai mult cu cât legea din 2022 a scos proba scrisă la promovări, inclusiv la Înalta Curte".

O singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?"

"Voi iniţia în ianuarie, imediat după sărbători, un referendum în cadrul corpului magistraţilor cu o singură întrebare: Consiliul Superior al Magistraturii acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar? Şi dacă magistraţii în ansamblul lor vor spune că da, CSM acţionează în interes public, vom continua discuţiile legislative, dar dacă însă magistraţii în majoritatea lor vor spune că CSM nu reprezintă interesul public, ci interesul breslei, atunci CSM va pleca de urgenţă", a declarat Nicuşor Dan.



El a precizat că, în urma citirii sesizărilor venite din partea magistraţilor, concluzia este că există o categorie de magistraţi, membri ai CSM, din conducerea instanţelor, care nu acţionează în interes public, ci acţionează în interesul unui grup pe care îl reprezintă.



"Am spus toate aceste lucruri (...) care se regăsesc şi în materialele astea şi în raportul pe care o să vi-l dăm sunt acuzaţii, sesizări, da, nu sunt fapte, şi o să facem verificări pentru cele sesizate, o să ia mult timp, dar cred că situaţia în care suntem este gravă", a spus preşedintele Nicuşor Dan.