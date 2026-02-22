Ștefan Hrușcă revine pe scenele din țară cu turneul „Un copac cu flori”

Turneul, intitulat „Un copac cu flori”, propune o incursiune emoționantă prin repertoriul emblematic al artistului, de la lirismul piesei „Nunta de flori”, la fragilitatea evocatoare din „Fostele iubiri”, până la profunzimea din „Rugă pentru părinți”. Pe scenă, muzica se împletește cu amintirea, iar vocea lui Ștefan Hrușcă devine din nou liantul între trecut și prezent.

„Un copac cu flori” nu este doar o serie de concerte, ci o reîntâlnire cu sensibilitatea unei epoci, o pledoarie pentru emoție într-o lume grăbită,” declară echipa de producție.

Ștefan Hrușcă și-a început parcursul artistic în 1981, odată cu intrarea în Cenaclul Flacăra, fenomen cultural care a redefinit scena artistică a acelor vremuri. În doar trei ani, artistul a susținut peste 1000 de concerte, construind o legătură profundă cu publicul român, consolidată de-a lungul deceniilor prin albume-reper precum „Rugă pentru părinți”, „Urare pentru îndrăgostiți”, „Fostele iubiri” sau „Balade speciale”.

Pe scenă, Ștefan va fi acompaniat de Radu Rotaru – claviaturi, Mario Florescu – percuție și Alex Florescu – sunet și lumini.

Publicul este invitat la o seară de muzică ce depășește granițele timpului, un recital în care cântecul devine mărturisire, iar poezia vindecare.

Turneul „Un copac cu flori” va străbate mai multe orașe din țară, programul complet regăsindu-se în rândurile de mai jos:

17 aprilie, ora 20:00 – Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților

18 aprilie, ora 20:00 – Sibiu, Centrul Cultural „Ion Besoiu”

19 aprilie, ora 20:00 – Craiova, Teatrul Național „Marin Sorescu”

20 aprilie, ora 20:00 – Timișoara, Opera Națională

21 aprilie, ora 20:00 – Târgu Mureș, Palatul Culturii

22 aprilie, ora 20:00 – Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”

27 aprilie, ora 20:00 – București, spectacol găzduit de TNB, Sala „Ion Caramitru”

28 aprilie, ora 20:00 – Brașov, Sala Patria

Biletele sunt disponibile pe https://proticket.ro și pe https://fanteatru.ro.

Spectacol prezentat de Prestige Art Production, companie dedicată promovării artei de calitate.

