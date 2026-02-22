Trafic aerian în condiții de iarnă pe Aeroporturile Otopeni și Băneasa

Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, conform programului de zbor.

Aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată și nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la București, susțin reprezentanții companiei.

Pistele, platformele și căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condițiile pentru desfășurarea operațiunilor aeriene.

Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziția celor două aeroporturi ale Bucureștiului, pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiții optime de operare.

Anterior, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunțase că duminică dimineața patru curse aeriene au fost întârziate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și au fost aproximativ 650 de pasageri afectați.