 Nicușor Dan, la reuniunea privind Coridorul Vertical

Reuniunea privind Coridorul Vertical de Gaz de la Erevan, organizată de România, este un eveniment la nivel paralel la nivel înalt, organizată de țara noastră, în marja summitului Comunității Politice Europene.

„Astăzi, în marja summitului EPC de la Erevan, am organizat un eveniment paralel la nivel înalt dedicat Coridorului Vertical de Gaz și rolului său în consolidarea securității energetice regionale. Liderii prezenți au convenit asupra unui mesaj esențial: diversificarea surselor de aprovizionare și a rutelor de tranzit nu este o opțiune, ci o necesitate strategică”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe X.

Șeful statului a precizat că România aduce o contribuție reală la „această agendă”: geografie, infrastructură și un angajament ferm față de parteneriatul transatlantic.

„Proiecte precum Coridorul Vertical nu doar transportă gaze, ci consolidează legăturile dintre SUA și Europa și ancorează stabilitatea regională”, conchide șeful statului.

La eveniment au participat lideri regionali din Bulgaria, Grecia, Republica Moldova, Ucraina, Serbia și Ungaria.

Coridorul Vertical este un proiect menit să contribuie la întărirea securității energetice, dar și crearea unor oportunități suplimentare de dezvoltare.

Întâlnirea s-a desfășurat luni dimineață, în Erevan, Republica Armenia.

Printre liderii care au participat la întâlnire s-a aflat și ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sybiha.

La finalul întâlnirii, președintele României a dat mâna cu fiecare dintre liderii prezenți la eveniment.

(sursa: Mediafax)