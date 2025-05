Nicușor Dan se declară neutru în dezbaterea dintre valorile progresiste și conservatoare

„Dacă vrem să ne uităm la viitor, trebuie să ne uităm la trecutul fiecăruia dintre noi. Am fost consecvent încă din 2015, când am fondat USR. Am spus că pe această dezbatere socială, progresist versus conservator, voi încerca să fiu neutru, pentru că România are nevoie de mediatori în această dispută foarte emoțională", a declarat Dan, la dezbaterea organizată de Micutzu.

El a subliniat că și-a demonstrat consecvența atunci când a părăsit partidul pe care l-a fondat, în momentul în care USR a decis să abandoneze neutralitatea pe aceste teme.

„Când partidul pe care l-am fondat a decis să iasă din această neutralitate, eu, deși eram președintele partidului, am ieșit din partid", a explicat Dan.

(sursa: Mediafax)